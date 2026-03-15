Житель Вачского района лишился денег с карты после сообщения от "знакомой" Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Вачском районе Нижегородской области 65-летний мужчина стал жертвой мошенников, потеряв более 136 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пенсионер обратился в полицию и рассказал, что получил сообщение от знакомой женщины. Она написала ему в мессенджере и предложила оформить социальную выплату. В ходе переписки мужчина предоставил ей данные своей банковской карты и одноразовые коды, пришедшие в СМС.

Вскоре на его счёт поступили деньги, но затем были списаны все имеющиеся средства. Мужчина понял, что страницу знакомой взломали, а сам он стал жертвой обмана.

По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ищут причастных к преступлению.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, такую как данные банковских карт, пароли и одноразовые коды из СМС. Даже если сообщение кажется отправленным знакомым человеком, это не всегда гарантирует его подлинность. Прежде чем совершать какие-либо финансовые операции, важно тщательно проверять информацию и не доверять сомнительным источникам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.