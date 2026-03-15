Нижегородцев предупредили о трёх самых распространённых мошеннических схемах

15 марта 2026 12:06 Общество
Фото: УМВД по Нижнему Новгороду

Ежедневно мошенники используют различные схемы обмана, чтобы выманить деньги или получить доступ к личным данным граждан. Они применяют методы социальной инженерии, чтобы вызвать у людей панику, недоверие или чувство ответственности.

Нижегородцам напомнили о правилах безопасности и предупредили о самых распространённых мошеннических схемах.

Схема №1. "Звонок из банка"
Злоумышленники сообщают о подозрительной активности на банковском счёте или о его блокировке. Они просят предоставить данные банковской карты, CVV или PIN-код, а также назвать код из SMS.

Важно: Никогда никому не сообщайте CVV, PIN-коды и пароли. Если вам поступил такой звонок, немедленно положите трубку и свяжитесь с банком по официальному номеру, указанному на вашей карте. Помните, что настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас конфиденциальную информацию по телефону.

Схема №2. "Родственник в беде"
Мошенник представляется близким человеком, который попал в беду, например, в аварию или оказался в сложной ситуации. Он может сказать, что срочно нужны деньги для решения проблемы.

Важно: Не поддавайтесь панике. Немедленно прекратите разговор и свяжитесь с человеком, чтобы уточнить, всё ли с ним в порядке. 

Схема №3. "Код от Госуслуг"
Эта схема является одной из самых массовых и опасных. Злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи, поликлиники или МФЦ и сообщают, что необходимо продлить договор на сим-карту или полис ОМС. Они утверждают, что срок действия документов скоро истечёт, и просят назвать код из SMS, который якобы необходим для продления. На самом деле этот код используется для входа в личный кабинет на портале Госуслуг. Получив его, мошенники могут изменить пароль, оформить кредиты на ваше имя или совершить другие незаконные действия.

Важно: Никогда и никому не сообщайте коды из SMS, независимо от того, кем представляется звонящий. Срок действия сим-карт и полисов ОМС не ограничен.

Будьте бдительны и не доверяйте незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками государственных или коммерческих организаций. Всегда перепроверяйте информацию, полученную по телефону, связавшись с официальными представителями организаций.

Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно обратитесь в полицию. Сотрудники правоохранительных органов помогут вам разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

