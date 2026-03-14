Мошенники лишили сбережений 90-летнюю нижегородку в Международный женский день Происшествия

В Кстове 90-летняя местная жительница стала жертвой телефонных аферистов и лишилась 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сначала пенсионерке позвонили якобы из Пенсионного фонда и сообщили о положенной надбавке за неучтенные годы стажа. Чтобы оформить выплату, женщину убедили продиктовать паспортные данные.

Позже с ней связалась лжеюрист и заявила, что на ее имя якобы оформлен кредит, а деньги переведены на финансирование недружественной страны. Чтобы "сохранить" накопления, злоумышленница предложила задекларировать наличные.

В тот же вечер пенсионерка передала в подъезде незнакомой женщине 300 тысяч рублей, завернутые в целлофановый пакет. Это произошло 8 марта. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В полиции напоминают, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют передавать деньги через курьеров и не проводят "декларирование" наличных сбережений.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей за год.