Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Спорт

"Чайка" разгромила "Белых Медведей" со счётом 6:1 во втором матче серии

15 марта 2026 16:30 Спорт
Чайка разгромила Белых Медведей со счётом 6:1 во втором матче серии

Фото: МХК "Чайка"

15 марта в матче регулярного чемпионата МХЛ "Чайка" из Нижнего Новгорода одержала уверенную победу над "Белыми Медведями" из Челябинска со счётом 6:1.

Эта встреча стала ключевой для обеих команд: нижегородцы продолжали бороться за прямой выход в плей-офф, а челябинцы уже обеспечили себе участие в плей-ин, а в случае победы сохраняли шансы и на прямой выход в плей-офф.

Напомним, предыдущий матч между этими соперниками завершился победой "Чайки" в серии буллитов.

"Чайка" быстро захватила инициативу, открыв счёт уже на второй минуте: Артём Матюк поразил ворота мощным броском с фланга. Примечательно, что в первом периоде команды получили суммарно 20 минут штрафа, и "Чайка" успешно реализовала своё большинство только за две секунды до окончания двадцатиминутки: Ян Мельников добил шайбу после отскока от вратаря, закрепив преимущество своей команды.

На 26-й минуте "Белые Медведи" смогли отыграть одну шайбу, однако это не изменило ход игры: уже через минуту Артём Матюк оформил дубль, восстановив преимущество "Чайки" до трёх шайб.

Начало третьего периода стало ещё более убедительным для нижегородцев. Ян Мельников вновь реализовал большинство, доведя счёт до 4:1. Через 37 секунд Леонид Гаврилов увеличил преимущество до 5:1.

И даже в меньшинстве "Чайка" не позволила сопернику приблизиться. Глеб Пугачёв воспользовался ошибкой защитников "Белых Медведей" и забил шестой гол.

18 марта "Чайка" сыграет следующий матч против "Ирбиса" на "Татнефть Арене" (6+).

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных