"Чайка" разгромила "Белых Медведей" со счётом 6:1 во втором матче серии Спорт

15 марта в матче регулярного чемпионата МХЛ "Чайка" из Нижнего Новгорода одержала уверенную победу над "Белыми Медведями" из Челябинска со счётом 6:1.

Эта встреча стала ключевой для обеих команд: нижегородцы продолжали бороться за прямой выход в плей-офф, а челябинцы уже обеспечили себе участие в плей-ин, а в случае победы сохраняли шансы и на прямой выход в плей-офф.

Напомним, предыдущий матч между этими соперниками завершился победой "Чайки" в серии буллитов.

"Чайка" быстро захватила инициативу, открыв счёт уже на второй минуте: Артём Матюк поразил ворота мощным броском с фланга. Примечательно, что в первом периоде команды получили суммарно 20 минут штрафа, и "Чайка" успешно реализовала своё большинство только за две секунды до окончания двадцатиминутки: Ян Мельников добил шайбу после отскока от вратаря, закрепив преимущество своей команды.

На 26-й минуте "Белые Медведи" смогли отыграть одну шайбу, однако это не изменило ход игры: уже через минуту Артём Матюк оформил дубль, восстановив преимущество "Чайки" до трёх шайб.

Начало третьего периода стало ещё более убедительным для нижегородцев. Ян Мельников вновь реализовал большинство, доведя счёт до 4:1. Через 37 секунд Леонид Гаврилов увеличил преимущество до 5:1.

И даже в меньшинстве "Чайка" не позволила сопернику приблизиться. Глеб Пугачёв воспользовался ошибкой защитников "Белых Медведей" и забил шестой гол.

18 марта "Чайка" сыграет следующий матч против "Ирбиса" на "Татнефть Арене" (6+).