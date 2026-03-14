Нижегородская "Чайка" обыграла "Белых медведей" в серии буллитов

Фото:
"Чайка" одержала победу над "Белыми медведями" из Челябинска со счетом 2:1. Об этом сообщается в соцсетях нижегородской команды.
В первом и втором периодах соперники не смогли открыть счет. Лишь в третьем защитник "Чайки" Климентий Беляков вывел хозяев вперед. Однако гости вскоре восстановили равновесие.
Овертайм победителя не выявил, и исход встречи решался в серии буллитов. Первыми к броскам приступили "Белые медведи", но реализовать свои попытки им не удалось.
Победную шайбу забил нападающий "Чайки" Макар Ополинский.
Напомним, в нынешнем сезоне соперники уже встречались на Урале и обменялись победами: первый матч остался за хозяевами, во втором "Чайка" взяла реванш. Следующая игра (6+) пройдет 15 марта в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" всухую обыграл "Дизель" и вышел в плей-офф.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+