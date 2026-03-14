Спорт

Нижегородская "Чайка" обыграла "Белых медведей" в серии буллитов

14 марта 2026 16:21 Спорт
Нижегородская Чайка обыграла Белых медведей в серии буллитов

Фото: МХК "Чайка"

"Чайка" одержала победу над "Белыми медведями" из Челябинска со счетом 2:1. Об этом сообщается в соцсетях нижегородской команды.

В первом и втором периодах соперники не смогли открыть счет. Лишь в третьем защитник "Чайки" Климентий Беляков вывел хозяев вперед. Однако гости вскоре восстановили равновесие.

Овертайм победителя не выявил, и исход встречи решался в серии буллитов. Первыми к броскам приступили "Белые медведи", но реализовать свои попытки им не удалось.

Победную шайбу забил нападающий "Чайки" Макар Ополинский.

Напомним, в нынешнем сезоне соперники уже встречались на Урале и обменялись победами: первый матч остался за хозяевами, во втором "Чайка" взяла реванш.  Следующая игра (6+) пройдет 15 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" всухую обыграл "Дизель" и вышел в плей-офф.

