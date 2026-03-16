НОФ представила проект продвижения российской продукции на сербский фармрынок

Фото: freepik.com

Совещание по вопросам сотрудничества Нижегородской области и Республики Сербской прошло под председательством зампреда регионального правительства Дмитрия Старостина 12 марта. В нем приняли участие генеральный директор ГП НО «НОФ» Павел Ястребов, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Сергей Гненик, а также представители АНО «Университет НЕЙМАРК» и «Горький Тех». Сербскую делегацию представляли директор Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Дражен Вишнич, помощник директора по международному сотрудничеству Агентства Неманья Бабич и другие официальные лица. Темой обсуждения стала дорожная карта совместных инициатив на 2026 год.

В ходе совещания руководитель Нижегородской областной фармации представил пакет предложений, направленных на системное продвижение российских медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции на рынок Республики Сербской и в государства, имеющие с республикой соглашения о свободной торговле; а также высокотехнологичные совместные проекты, которые призваны способствовать развитию медицинского туризма из стран западной Европы.

Ключевым элементом дорожной карты, которую представил Павел Ястребов, стало создание на территории Республики Сербской российской производственной аптеки. Проект, основанный на опыте Нижегородской областной фармации по созданию региональной производственной аптеки, предполагает поэтапный переход от использования местного сертифицированного сырья к внедрению российских разработок (молекул) с их последующей регистрацией и рецептурным производством.

Еще одним направлением масштабирования успешного опыта НОФ может стать открытие в республике розничной аптеки под брендом «Государственная аптека». На начальном этапе она будет работать с уже зарегистрированным в стране ассортиментом, включая препараты российского производства. Параллельно с запуском розничной точки планируется инициировать процедуры регистрации в Минздраве Боснии и Герцеговины для расширения списка доступной российской фармацевтической продукции с перспективой постепенного импортозамещения ассортимента.

Большое внимание было уделено обсуждению офтальмологического направления: организация производства по стерилизации и фасовке глазных имплантов на базе нового предприятия в Республике Сербской. Это позволит маркировать продукцию как произведенную в Боснии и Герцеговине для последующего экспорта, в том числе в третьи страны. В перспективе рассматривается создание совместной офтальмологической клиники с привлечением специалистов МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Федорова.

Руководитель ГП НО «НОФ» затронул также вопросы сотрудничества в сфере логистики и инфраструктуры, в частности, участие в модернизации складской инфраструктуры республики с дальнейшим переоборудованием мощностей под фармацевтические склады с возможностями лабораторного контроля и сертификации. Отдельное внимание в докладе было уделено формированию устойчивых каналов поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включая продукцию из России, Индии и Израиля, с учетом потребностей республики и необходимых регистрационных процедур.

«Наши предложения — это больше, чем просто серия деловых проектов; это возможность построить долгосрочное партнерство, которое принесет ощутимую пользу системам здравоохранения как России, так и Республики Сербской», — подвел итог своего выступления генеральный директор Нижегородской областной фармации.

Участники совещания положительно оценили комплексный подход НОФ, отметив, что реализация представленных проектов будет способствовать формированию целостной экосистемы здравоохранения и укреплению экономического присутствия Нижегородской области в Республике Сербской.