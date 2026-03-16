Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2026 10:12
НОФ представила проект продвижения российской продукции на сербский фармрынок
16 марта 2026 09:56
Проект Восточного обхода Нижнего Новгорода проходит государственную экспертизу
16 марта 2026 09:21
Потепление до +9 градусов придет в Нижний Новгород
16 марта 2026 07:52
Как правильно выбрать зубную щетку и пасту: советы стоматолога
15 марта 2026 17:51
Данные о здоровье водителей будут сразу отправляться в ГАИ с 2027 года
15 марта 2026 15:34
Ограничения на полёты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
15 марта 2026 14:02
Пять рейсов задержано в аэропорту Нижнего Новгорода, включая перенаправленные
15 марта 2026 13:05
Более половины нижегородцев намерены съездить этой весной хотя бы за город
15 марта 2026 12:31
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли для обеспечения безопасности полётов
15 марта 2026 12:06
Нижегородцев предупредили о трёх самых распространённых мошеннических схемах
Фото: freepik.com

Совещание по вопросам сотрудничества Нижегородской области и Республики Сербской прошло под председательством зампреда регионального правительства Дмитрия Старостина 12 марта. В нем приняли участие генеральный директор ГП НО «НОФ» Павел Ястребов, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Сергей Гненик, а также представители АНО «Университет НЕЙМАРК» и «Горький Тех». Сербскую делегацию представляли директор Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Дражен Вишнич, помощник директора по международному сотрудничеству Агентства Неманья Бабич и другие официальные лица. Темой обсуждения стала дорожная карта совместных инициатив на 2026 год. 

В ходе совещания руководитель Нижегородской областной фармации представил пакет предложений, направленных на системное продвижение российских медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции на рынок Республики Сербской и в государства, имеющие с республикой соглашения о свободной торговле; а также высокотехнологичные совместные проекты, которые призваны способствовать развитию медицинского туризма из стран западной Европы. 

Ключевым элементом дорожной карты, которую представил Павел Ястребов, стало создание на территории Республики Сербской российской производственной аптеки. Проект, основанный на опыте Нижегородской областной фармации по созданию региональной производственной аптеки, предполагает поэтапный переход от использования местного сертифицированного сырья к внедрению российских разработок (молекул) с их последующей регистрацией и рецептурным производством.

Еще одним направлением масштабирования успешного опыта НОФ может стать открытие в республике розничной аптеки под брендом «Государственная аптека». На начальном этапе она будет работать с уже зарегистрированным в стране ассортиментом, включая препараты российского производства. Параллельно с запуском розничной точки планируется инициировать процедуры регистрации в Минздраве Боснии и Герцеговины для расширения списка доступной российской фармацевтической продукции с перспективой постепенного импортозамещения ассортимента.

Большое внимание было уделено обсуждению офтальмологического направления: организация производства по стерилизации и фасовке глазных имплантов на базе нового предприятия в Республике Сербской. Это позволит маркировать продукцию как произведенную в Боснии и Герцеговине для последующего экспорта, в том числе в третьи страны. В перспективе рассматривается создание совместной офтальмологической клиники с привлечением специалистов МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Федорова.

Руководитель ГП НО «НОФ» затронул также вопросы сотрудничества в сфере логистики и инфраструктуры, в частности, участие в модернизации складской инфраструктуры республики с дальнейшим переоборудованием мощностей под фармацевтические склады с возможностями лабораторного контроля и сертификации. Отдельное внимание в докладе было уделено формированию устойчивых каналов поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включая продукцию из России, Индии и Израиля, с учетом потребностей республики и необходимых регистрационных процедур.

«Наши предложения — это больше, чем просто серия деловых проектов; это возможность построить долгосрочное партнерство, которое принесет ощутимую пользу системам здравоохранения как России, так и Республики Сербской», — подвел итог своего выступления генеральный директор Нижегородской областной фармации. 

Участники совещания положительно оценили комплексный подход НОФ, отметив, что реализация представленных проектов будет способствовать формированию целостной экосистемы здравоохранения и укреплению экономического присутствия Нижегородской области в Республике Сербской.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
лекарства Международное сотрудничество НОФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных