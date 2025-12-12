Павел Ястребов доложил в Госдуме о запуске региональной производственной аптеки Общество

Фото: ГП НО "НОФ"

Генеральный директор ГП НО «НОФ» выступил с докладом на заседании рабочей группы Госдумы РФ по «возрождению аптечного изготовления лекарственных препаратов» при комитете по охране здоровья. Заседание проходило 12 декабря в Москве при участии замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева, депутатов Госдумы РФ Айрата Фаррахова и Леонида Огуля, а также представителей Общероссийского народного фронта, фармацевтического сообщества, научных и общественных деятелей.

Темой выступления руководителя Нижегородской областной фармации стала реализация проекта по созданию современной аптечной инфраструктуры на базе государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородская областная фармация». Павел Ястребов сообщил, что в первом квартале 2026 года в Нижегородской области начнет функционировать централизованная аптека по изготовлению экстемпоральных лекарственных средств общей площадью 460 кв. метров. Открытие такой аптеки позволит не только бесперебойно обеспечивать население лекарственными средствами и избегать их дефицита во всех районах Нижегородской области, но и даст возможность контролировать социальную матрицу лекарственных средств и вместе с этим - расходование бюджета медицинских организаций и министерства здравоохранения Нижегородской области в части закупок лекарств.

«На этапе подготовки мы провели серьезные маркетинговые исследования, которые подтвердили высокую потребность медицинских организаций региона в экстемпоральных лекарственных препаратах. По нашим данным, она составляет более 13 тысяч единиц в месяц: 30% востребованной номенклатуры составляют инъекционные и инфузионные препараты, а 50% от общей потребности приходится на антисептические и дезинфицирующие растворы», - рассказал Павел Ястребов.

Гендиректор ГП НО «НОФ» также обозначил проблемы, с которыми столкнулось госпредприятие в процессе реализации проекта. Среди них - устаревшие требования к производственным аптекам на этапе лицензирования; запрет на производство зарегистрированных готовых лекарственных форм, выпускаемых фармацевтическими предприятиями и другие. Ястребов акцентировал внимание на том, что в настоящее время остро назрел вопрос изменения нормативной базы, регулирующей деятельность производственных аптек.

Еще одно уязвимое место всех производственных аптек, по мнению руководителя Нижегородской областной фармации, - квалифицированные кадры. «Более половины работающих на сегодняшний день производственных аптек находятся на грани прекращения деятельности из-за дефицита провизоров-аналитиков и провизоров-технологов, а аптеки, которые могли бы изготавливать радиофармацевтические лекарственные препараты и работать в рамках фармацевтической лицензии, вообще отсутствуют», - пояснил Ястребов и подчеркнул необходимость комплексных мер государственной поддержки, включающих в себя финансовые и нефинансовые мероприятия по развитию производственных аптек.

Подводя итог своего доклада, руководитель НОФ обозначил широкие перспективы развития производственных аптек в России, которые напрямую связаны с общемировым трендом на персонификацию медицины и фармации. С помощью внедрения технологии компаундирования лекарственных препаратов и создания блистер-центра для индивидуальной фасовки в соответствии с назначениями можно будет не только снизить издержки, но и существенно повысить эффективность и качество терапии для каждого конкретного пациента.