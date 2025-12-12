Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 13:19Павел Ястребов доложил в Госдуме о запуске региональной производственной аптеки
12 декабря 2025 13:17Дзержинская ТЭЦ подтвердила свою мощность
12 декабря 2025 13:08Нарколог предупредил нижегородцев о вреде конфет с алкогольной начинкой
12 декабря 2025 12:48Автобусный маршрут № 47 хотят продлить в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 12:30Нижегородку прикрепили к поликлинике №38 после вмешательства минздрава
12 декабря 2025 11:54Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы
12 декабря 2025 11:27Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 10:53Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции
12 декабря 2025 10:23Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
Общество

Павел Ястребов доложил в Госдуме о запуске региональной производственной аптеки

12 декабря 2025 13:19 Общество
Павел Ястребов доложил в Госдуме о запуске региональной производственной аптеки

Фото: ГП НО "НОФ"

Генеральный директор ГП НО «НОФ» выступил с докладом на заседании рабочей группы Госдумы РФ по «возрождению аптечного изготовления лекарственных препаратов» при комитете по охране здоровья. Заседание проходило 12 декабря в Москве при участии замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева, депутатов Госдумы РФ Айрата Фаррахова и Леонида Огуля, а также представителей Общероссийского народного фронта, фармацевтического сообщества, научных и общественных деятелей.

Темой выступления руководителя Нижегородской областной фармации стала реализация проекта по созданию современной аптечной инфраструктуры на базе государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородская областная фармация». Павел Ястребов сообщил, что в первом квартале 2026 года в Нижегородской области начнет функционировать централизованная аптека по изготовлению экстемпоральных лекарственных средств общей площадью 460 кв. метров. Открытие такой аптеки позволит не только бесперебойно обеспечивать население лекарственными средствами и избегать их дефицита во всех районах Нижегородской области, но и даст возможность контролировать социальную матрицу лекарственных средств и вместе с этим - расходование бюджета медицинских организаций и министерства здравоохранения Нижегородской области в части закупок лекарств.

«На этапе подготовки мы провели серьезные маркетинговые исследования, которые подтвердили высокую потребность медицинских организаций региона в экстемпоральных лекарственных препаратах. По нашим данным, она составляет более 13 тысяч единиц в месяц: 30% востребованной номенклатуры составляют инъекционные и инфузионные препараты, а 50% от общей потребности приходится на антисептические и дезинфицирующие растворы», - рассказал Павел Ястребов.

Гендиректор ГП НО «НОФ» также обозначил проблемы, с которыми столкнулось госпредприятие в процессе реализации проекта. Среди них - устаревшие требования к производственным аптекам на этапе лицензирования; запрет на производство зарегистрированных готовых лекарственных форм, выпускаемых фармацевтическими предприятиями и другие. Ястребов акцентировал внимание на том, что в настоящее время остро назрел вопрос изменения нормативной базы, регулирующей деятельность производственных аптек.

Еще одно уязвимое место всех производственных аптек, по мнению руководителя Нижегородской областной фармации, - квалифицированные кадры. «Более половины работающих на сегодняшний день производственных аптек находятся на грани прекращения деятельности из-за дефицита провизоров-аналитиков и провизоров-технологов, а аптеки, которые могли бы изготавливать радиофармацевтические лекарственные препараты и работать в рамках фармацевтической лицензии, вообще отсутствуют», - пояснил Ястребов и подчеркнул необходимость комплексных мер государственной поддержки, включающих в себя финансовые и нефинансовые мероприятия по развитию производственных аптек.

Подводя итог своего доклада, руководитель НОФ обозначил широкие перспективы развития производственных аптек в России, которые напрямую связаны с общемировым трендом на персонификацию медицины и фармации. С помощью внедрения технологии компаундирования лекарственных препаратов и создания блистер-центра для индивидуальной фасовки в соответствии с назначениями можно будет не только снизить издержки, но и существенно повысить эффективность и качество терапии для каждого конкретного пациента.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аптеки НОФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных