Общество

Производство иммуноглобулина запустят в Нижегородской области в 2026 году

25 декабря 2025 12:46 Общество
Производство иммуноглобулина запустят в Нижегородской области в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области запустят современное производство антирезусного иммуноглобулина, протромбинового комплекса, альбумина и других. Эти средства применяются при тяжелых ранениях, включая баротравмы и последствия взрывов.

Генеральный директор Нижегородской областной фармации Павел Ястребов сообщил, проект получил доступ к технологиям последнего поколения благодаря договоренностям с зарубежными партнерами. Производственный процесс будет основан на методах жидкостной хроматографии, что обеспечит высокую степень очистки и эффективность препаратов.

Запуск завода запланирован на 2026 год. После ввода в эксплуатацию начнется этап технологической настройки, валидации процессов, прохождения экспертиз и получения необходимых разрешений.

Проект предусматривает создание опытной площадки для выпуска малых серий препаратов, с последующим масштабированием на основную производственную линию. В перспективе предприятие сможет выпускать не только четыре ключевых препарата, но и расширить линейку за счет новых разработок, включая клеевые составы из компонентов крови, востребованные при ранениях.

Рассматриваются различные модели реализации проекта, в том числе участие иностранного инвестора или создание совместного предприятия с российским партнером.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим уровнем лекарственного обеспечения в стране.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье НОФ
