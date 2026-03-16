Евгений Люлин уверен, что спорт объединяет целые муниципалитеты Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

12 марта в Навашине впервые прошли соревнования по настольным играм кульбутто и шаффлборд, а также по плаванию и шахматам в рамках Спартакиады среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой физкультурно-спортивного клуба «Парламент». Участие в состязаниях приняли 14 команд - Законодательного Собрания, Думы Нижнего Новгорода и муниципалитетов Нижегородской области. Как отметил председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, спорт объединяет не только депутатов, но и целые муниципалитеты.

«Спорт – это умение работать в команде, поддерживать друг друга и добиваться целей. Наша Спартакиада давно вышла за рамки просто соревнований. Это площадка для живого общения, обмена опытом и рождения новых инициатив», – подчеркнул Евгений Люлин.

На торжественном открытии Спартакиады участников приветствовал депутат, руководитель аппарата регионального парламента, председатель ФСК «Парламент» Максим Ребров, заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Антонов, председатель комитета регионального парламента по АПК и развитию сельских территорий Игорь Тюрин, глава муниципального округа Навашинский Татьяна Берсенева и председатель Совета депутатов Владимир Бандин.

«У нас традиционно проходят соревнования по 18 видам спорта, а в этом году мы добавили новые – настольные игры шаффлборд и кульбутто. Это состязания на ловкость, смекалку и, самое главное, на чувство поддержки товарищей по команде. В этот раз нас принимал Навашинский округ – здесь очень давние спортивные традиции», – отметил Максим Ребров.

Почетным гостем соревнований стал председатель Совета ветеранов спорта Навашина Виктор Буданов – заслуженный тренер, создатель юношеской хоккейной команды «Ока», воспитавший не одно поколение спортсменов. За многолетний труд и вклад в развитие физической культуры он был награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания.

Право дать старт соревнованиям предоставили 11-летнему воспитаннику шахматного клуба «Стратегия» Максиму Чайкину – победителю городских и межмуниципальных турниров, который сыграл в шахматы с участником программы «Герои. Нижегородская область» Станиславом Соболькиным.

«С 2004 года по инициативе председателя Законодательного Собрания Евгения Борисовича Люлина мы ежегодно проводим Спартакиаду, чтобы объединить коллег из области и районов и посоревноваться в различных видах спорта. Это отличный способ отвлечься от рабочих вопросов и показать, что депутаты умеют быть не только законотворцами, но и спортсменами. Особенно приятно, что соревнования проходили на моем округе. Рад был видеть живой неподдельный интерес и азарт в глазах участников состязаний», – отметил заместитель председателя регионального парламента Алексей Антонов.

Особенным этот день стал и для депутата Игоря Тюрина, который родился и вырос в Навашине «Для навашинцев большое счастье и радость принимать коллег из других районов. На Спартакиаде я участвовал в соревнованиях по шахматам – это красивый, интеллигентный вид спорта, который дарит незабываемые эмоции. Мы учимся побеждать, иногда проигрывать, общаемся», – рассказал Игорь Тюрин. Парламентарий отдельно остановился на работе шахматного клуба «Стратегия», открытым год назад при его поддержке. «Сегодня клуб объединяет 50 ребят. Максим Чайкин – яркий пример того, как упорство и труд помогают добиваться успехов. Мы будем и дальше помогать юным талантам», – отметил депутат.

В составе команды Законодательного Собрания активно участвовали в соревнованиях председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков и депутат Рустам Досаев.

«Навашино принимает нас впервые, и это замечательно! Инфраструктура отличная, хозяева гостеприимные. Мы сразились в новые игры шаффлборд и кульбутто, они хороши тем, что для участия нет никаких физических и возрастных ограничений. Любой – и ребенок, и взрослый – может заниматься. Думаю, они закрепятся в нашей Спартакиаде. Спорт для меня – это образ жизни. Волейбол, стрельба, футбол, мини-гольф, а теперь и настольные игры», – рассказал Игорь Норенков.

«Очень понравился бассейн, организация – на высоте. Участников много, и на соревнованиях царил добрый спортивный дух, который объединяет больше, чем соперничество. Ведь многие коллеги встречаются не только на спортивной площадке, но и в работе. Такое общение бесценно», – поделился Рустам Досаев.

Самым опытным участником Спартакиады стал Виктор Плеханов – депутат Земского собрания Перевозского округа, которому идет десятый десяток, но он продолжает участвовать в соревнованиях. «Я давно работаю в органах власти и хочу сказать спасибо руководству Законодательного Собрания и лично Евгению Борисовичу Люлину за то, что проводятся такие мероприятия во всех районах. Это живое общение, которое заставляет нас работать по-новому, укрепляет коллективизм. Сам я в этот раз играл в шахматы, сев за доску после долгого перерыва. Нормально сыграл: три победы, три поражения. Для моего возраста – неплохо. Также занимаюсь плаванием, бильярдом, теннисом и стрельбой. Пока есть здоровье, надо двигаться», – сказал Виктор Плеханов.

По итогам соревнований первое место в шахматах заняла команда Законодательного Собрания, лучшие результаты показали Игорь Тюрин и Леонид Алексеев. Второе место у команды Лысково, третье – у Семёнова.

В настольных играх победу одержала команда Законодательного Собрания. Команды Елены Железовой и Дмитрия Зыбина, Максима Реброва и Игоря Норенкова выбили больше 1300 очков. Второе место завоевал Арзамас, третье – Гагино.

В плавании первое место завоевала команда Сергача, второе место – Городец, третье место у команды регионального парламента. А в депутатской эстафете – «золото» у Гагино, «Серебро» у Бора, «бронза» у Семенова. Пловцы команды Законодательного Собрания Юлия Капитанова и Юлия Кочура завоевали «серебро», Елена Железова, Нэлли Слесарева и Антон Беляев – «бронзу».