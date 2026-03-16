Последние новости рубрики Происшествия
16 марта 2026 18:17
Роструд начал проверку из-за возможного ЧП на производстве в Кудьме
16 марта 2026 17:45
Футболист снес с ног девушку-фотографа на матче в Нижнем Новгороде — видео
16 марта 2026 16:47
Гибель рабочих в шахте лифта в Канавине закончилась уголовным делом
16 марта 2026 16:00
Ночной пожар произошел в расселенной двухэтажке в Кстове
16 марта 2026 14:52
Двое рабочих погибли при падении в лифтовую шахту с 27-го этажа в Канавине
16 марта 2026 13:29
Нападение собаки на ребенка в Кулебаках обернулось уголовным делом
16 марта 2026 12:10
"Аэрофлот" оштрафовали за нарушения при задержках рейсов в Нижнем Новгороде
16 марта 2026 12:00
Собака сорвалась с цепи и напала на 8-летнего ребенка в Кулебаках
15 марта 2026 17:02
Мужчина погиб из-за пожара на балконе в Автозаводском районе
15 марта 2026 14:33
Житель Вачского района лишился денег с карты после сообщения от "знакомой"
Происшествия

16 марта 2026 17:45 Происшествия
Фото: Гострудинспекция по Нижегородской области

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит проверку по факту возможного несчастного случая, в результате которого пострадала спортивный фотограф.

Инцидент произошел 15 марта во время игры любительской футбольной лиги на Автозаводе. Один из игроков врезался в девушку, находившуюся на поле. В момент случившегося она исполняла свои профессиональные обязанности - снимала матч.

После произошедшего фотограф обратилась за медпомощью. В лечебном учреждении у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы.

В инспекции устанавливают обстоятельства и причины несчастного случая. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм, после чего при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих на стройплощадке в Канавине.

Новости по теме
13 марта 2026 15:20
42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе
10 марта 2026 09:00
65-летний транспортировщик АПЗ умер на работе: начато расследование
07 марта 2026 09:30
Долгами уборщикам ж/д платформ заинтересовалась нижегородская инспекция труда
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
