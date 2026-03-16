Футболист снес с ног девушку-фотографа на матче в Нижнем Новгороде — видео

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит проверку по факту возможного несчастного случая, в результате которого пострадала спортивный фотограф.
Инцидент произошел 15 марта во время игры любительской футбольной лиги на Автозаводе. Один из игроков врезался в девушку, находившуюся на поле. В момент случившегося она исполняла свои профессиональные обязанности - снимала матч.
После произошедшего фотограф обратилась за медпомощью. В лечебном учреждении у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы.
В инспекции устанавливают обстоятельства и причины несчастного случая. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм, после чего при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
