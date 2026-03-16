Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
16 марта 2026 16:47
Гибель рабочих в шахте лифта в Канавине закончилась уголовным делом
16 марта 2026 16:00
Ночной пожар произошел в расселенной двухэтажке в Кстове
16 марта 2026 14:52
Двое рабочих погибли при падении в лифтовую шахту с 27-го этажа в Канавине
16 марта 2026 13:29
Нападение собаки на ребенка в Кулебаках обернулось уголовным делом
16 марта 2026 12:10
"Аэрофлот" оштрафовали за нарушения при задержках рейсов в Нижнем Новгороде
16 марта 2026 12:00
Собака сорвалась с цепи и напала на 8-летнего ребенка в Кулебаках
15 марта 2026 17:02
Мужчина погиб из-за пожара на балконе в Автозаводском районе
15 марта 2026 14:33
Житель Вачского района лишился денег с карты после сообщения от "знакомой"
15 марта 2026 10:44
Семь бань сгорели за минувшие сутки в Нижегородской области
14 марта 2026 17:20
Глава Семенова назвал сход снега с крыши дома вопиющей халатностью
16 марта 2026 16:47 Происшествия
Гибель рабочих в шахте лифта в Канавине закончилась уголовным делом

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на строительной площадке. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. 

Напомним, трагедия произошла днем 13 марта на стройке, расположенной на улице Комсомольское шоссе. Двое рабочих находились на уровне 27-го этажа строящегося здания.  

Во время уборки помещений мужчины сорвались в шахту лифта и упали на бетонное основание. От полученных травм они скончались на месте происшествия.  

В рамках расследования следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию и безопасность строительных работ.  

Кроме того, работодатели не уведомили региональную Государственную инспекцию труда о произошедшем несчастном случае.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили из-за нападения собаки на ребенка в Кулебаках.

