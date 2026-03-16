Гибель рабочих в шахте лифта в Канавине закончилась уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на строительной площадке. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Напомним, трагедия произошла днем 13 марта на стройке, расположенной на улице Комсомольское шоссе. Двое рабочих находились на уровне 27-го этажа строящегося здания.

Во время уборки помещений мужчины сорвались в шахту лифта и упали на бетонное основание. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

В рамках расследования следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию и безопасность строительных работ.

Кроме того, работодатели не уведомили региональную Государственную инспекцию труда о произошедшем несчастном случае.

