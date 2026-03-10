Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 марта 2026 09:00
65-летний транспортировщик АПЗ умер на работе: начато расследование
09 марта 2026 18:20
Обрушение крыши жилого дома в Арзамасе закончилось уголовным делом
09 марта 2026 17:37
Крыша жилого дома рухнула в Арзамасе под тяжестью снега
09 марта 2026 15:10
Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе
09 марта 2026 14:36
Жителю Арзамаса грозит срок за дропперство
09 марта 2026 13:20
Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о гибели девушки на Варварке
09 марта 2026 09:38
Бухгалтера нижегородской базы отдыха обвинили в хищении почти 7 млн рублей
09 марта 2026 08:00
Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам
08 марта 2026 15:36
Эксклюзив
Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников
08 марта 2026 13:42
Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Нижнем Новгороде
Происшествия

65-летний транспортировщик АПЗ умер на работе: начато расследование

10 марта 2026 09:00 Происшествия
65-летний транспортировщик АПЗ умер на работе: начато расследование

65-летнего транспортировщика Арзамасского приборостроительного завода обнаружен в бессознательном состоянии. Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел днем 4 марта на складе металлической стружки. Очевидец позвал медиков, находящихся на территории предприятия. Фельдшер проверил пульс мужчины, он оказался нитевидным. Специалист пытался реанимировать мужчину до приезда скорой, но безрезультатно - пострадавший скончался. 

Трудовая инспекция устанавливает подробности и причины смерти работника АО "АПЗ". 

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция заинтересовалась падением снега на сотрудника УК в Сарове. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Госинспекция труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных