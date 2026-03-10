65-летний транспортировщик АПЗ умер на работе: начато расследование

65-летнего транспортировщика Арзамасского приборостроительного завода обнаружен в бессознательном состоянии. Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел днем 4 марта на складе металлической стружки. Очевидец позвал медиков, находящихся на территории предприятия. Фельдшер проверил пульс мужчины, он оказался нитевидным. Специалист пытался реанимировать мужчину до приезда скорой, но безрезультатно - пострадавший скончался.
Трудовая инспекция устанавливает подробности и причины смерти работника АО "АПЗ".
Ранее сообщалось, что Гострудинспекция заинтересовалась падением снега на сотрудника УК в Сарове.
