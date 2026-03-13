Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 марта 2026 15:38
Экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии
13 марта 2026 15:20
42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе
13 марта 2026 15:05
Имущество на 54 млн рублей изъяли у нижегородского экс-судьи Сапеги
13 марта 2026 14:47
Обрушение кровли дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом
13 марта 2026 13:58
Нижегородец получил 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ
13 марта 2026 13:01
Двоих руководителей НОФ отправили под домашний арест
13 марта 2026 11:27
Сотрудницу металлургического предприятия будут судить за подкуп в Выксе
13 марта 2026 09:48
Присяжные вынесли обвинительный вердикт экс-сенатору Дмитрию Савельеву
13 марта 2026 09:30
Директора НКО будут судить за падение наледи на детей в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 17:58
Главу ГУММиД обвинили в халатности из-за гибели подростка в Сормове
Происшествия

42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе

13 марта 2026 15:20 Происшествия
42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе

42-летний подсобный рабочий ООО "Промтехбетон" получил тяжелую травму на производстве. 

Как сообщили в региональной Госинспекции труда, инцидент случился утром 12 марта. Мужчина убирал песок рядом с конвейером на бетонорастворном узле, когда его руку затянуло между барабаном и лентой транспортера.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали травматическую ампутацию правой руки на уровне средней трети плеча, а также травматический шок. Состояние квалифицировано как тяжелое.

Ведомством инициировано расследование несчастного случая с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что транспортировщик АПЗ умер на рабочем месте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Производство Травма
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2026 09:30
Долгами уборщикам ж/д платформ заинтересовалась нижегородская инспекция труда
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных