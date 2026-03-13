42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе

42-летний подсобный рабочий ООО "Промтехбетон" получил тяжелую травму на производстве.
Как сообщили в региональной Госинспекции труда, инцидент случился утром 12 марта. Мужчина убирал песок рядом с конвейером на бетонорастворном узле, когда его руку затянуло между барабаном и лентой транспортера.
Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали травматическую ампутацию правой руки на уровне средней трети плеча, а также травматический шок. Состояние квалифицировано как тяжелое.
Ведомством инициировано расследование несчастного случая с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что транспортировщик АПЗ умер на рабочем месте.
