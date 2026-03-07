Эксклюзив
Общество

Долгами уборщикам ж/д платформ заинтересовалась нижегородская инспекция труда

07 марта 2026 09:30 Общество
Долгами уборщикам ж/д платформ заинтересовалась нижегородская инспекция труда

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проверяет информацию СМИ о невыплате заработной платы работникам, которые убирают снег с железнодорожных платформ в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Так, сотрудник, отвечающий за очистку перронов Семеновской ветки Горьковской железной дороги, рассказал журналистам программы "Кстати" (18+), что зарплата за январь и февраль 2026 года ему полностью не выплачена. По этой причине работы по уборке были приостановлены. Также собеседник сообщил об отсутствии какого-либо официального трудоустройства.

В инспекции отметили, что на данный момент жалоб и обращений по этому факту не поступало. Работникам, не получившим оплату за уборку перронов, рекомендовано направить письменное заявление в адрес ведомства.

В Гострудинспекции подчеркнули, что неочищенные железнодорожные платформы представляют потенциальную угрозу для безопасности граждан.

Случаи травматизма на железной дороге должностные лица проверяют на предмет наличия трудовых отношений и связи происшествий с производством.

"Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины сложившейся ситуации с невыплатой зарплаты работникам, убирающим снег с железнодорожных платформ управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования", — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Отметим, что из-за неочищенной платформы на станции Киселиха произошел трагический случай - мужчина упал под колеса проходящего товарного поезда и погиб. Возбуждено уголовное дело. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

