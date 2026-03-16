Нижегородское "Торпедо" уступило "Нефтехимику" и потеряло шансы на топ-4 Запада Спорт

Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз в текущем сезоне встретилось с "Нефтехимиком", однако снова не сумело взять верх. В предпоследней игре регулярного чемпионата КХЛ команда уступила со счетом 3:6

Подопечные Алексея Исакова подошли к матчу с четырьмя поражениями в пяти предыдущих встречах. Обеим командам были необходимы очки, чтобы улучшить свои позиции перед стартом плей-офф.

Гости открыли счет уже на третьей минуте, а ближе к перерыву увеличили преимущество. Во втором периоде нижнекамцы довели счет до 0:3 — отличился Никита Артамонов.

После этого "Торпедо" активизировалось. Нижегородцы реализовали большинство, сумев наконец прервать затянувшуюся серию из 23 неудачных попыток в формате "5 на 4", и сократили разрыв. Затем Никита Шавин сделал счет 2:3, вернув интригу в матч.

Тем не менее перед вторым перерывом "Нефтехимик" вновь увеличил разницу — 2:4.

В заключительной двадцатиминутке Владимир Ткачев отличился в неравных составах, сократив отставание до минимума — 3:4. Однако гости быстро ответили еще одной шайбой — 3:5.

Менее чем за три минуты до сирены "Торпедо" заменило вратаря на шестого полевого игрока, но спасти матч не удалось. На последней секунде гости поразили пустые ворота — 3:6.

Кстати, у "Нефтехимика" четыре результативных балла на двоих набрали бывшие "торпедовцы" — Никита Артамонов (1+2) и Дамир Жафяров (1+0).

Нижегородцы потерпели третье поражение подряд.

Напомним, ранее гендиректор клуба Евгений Забуга заявлял, что при попадании в топ-4 Запада, контракт с главным тренером Алексеем Исаковым будет автоматически продлен на следующий сезон. В активе "Торпедо" остается 79 очков — в четверку нижегородцы уже точно не поднимутся.

Заключительный матч (0+) регулярного чемпионата "Торпедо" проведет 19 марта против хабаровского "Амура", который сегодня лишился шанса попасть в плей-офф.