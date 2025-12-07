Названы условия продления контракта с наставником "Торпедо" Исаковым Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Генеральный директор нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Евгений Забуга рассказал "Матч ТВ", при каком раскладе главный тренер команды Алексей Исаков сможет остаться на своем посту в следующем сезоне.

В частности, руководитель клуба сообщил, что продление соглашения с наставником напрямую зависит от результата в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

"Если команда войдет в топ-4 Западной конференции по итогам регулярки, то контракт с Алексеем Геннадьевичем будет автоматически продлен на следующий сезон", — пояснил Забуга.

Он также подчеркнул, что клуб заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с тренером и ценит его вклад в развитие коллектива.

"Мы хотим, чтобы у Исакова была возможность реализовать свое тренерское видение. Он органично вписался в команду: молодежь и игроки среднего возраста его хорошо знали, а ветераны, на которых держится раздевалка, приняли его с уважением и оказывают поддержку. С такими людьми нужно работать на перспективу", — добавил гендиректор.

