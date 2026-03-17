Экспертиза одобрила проект пятизвездочной гостиницы на Гребном канале

Проект строительства гостиничного комплекса на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Как сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ, решение выдано 16 марта. Застройщиком выступает ООО "Экопарк - Нижний Новгород".
Пятизвездочная гостиница на 258 номеров входит в проект экопарка с термальной зоной. Будущий комплекс разместится между парком Победы и Печерским Вознесенским монастырем. Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 8 млрд рублей. Завершение строительства намечено на 2027 год.
Работы ведутся в рамках первого в России соглашения о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма.
