Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде: полный список

Пока полуостров Печерские пески и набережная Гребного канала в Нижнем Новгороде остаются практически не благоустроенными. Однако в ближайшие годы в прибрежной зоне планируется реализовать более десятка масштабных проектов – от спортивных и культурных объектов до гостиниц и жилых комплексов. Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всю доступную информацию о развитии территории.

Горнолыжный комплекс "Волжский"

Всесезонный комплекс "Волжский" – один из немногих уже реализованных проектов на набережной. О планах его строительства рядом с канатной дорогой и парком Победы объявили в 2020 году, а открылся он осенью 2025-го.

Фото: страница "ВГК Волжский" в "ВКонтакте"

На территории обустроены тюбинговые трассы, бугельный подъемник, горнолыжный склон, джиббинг-парк с фигурами для скольжения, каток и трамплин для фристайла. Спорткомплекс построен при поддержке правительства Нижегородской области и рассчитан на круглогодичную работу благодаря снегозаменяющему покрытию.

Спортклуб "Лето"

На полуострове Печерские пески появится спортивный клуб "Лето". В сентябре 2025 года региональный минстрой выдал ООО "Аквалон" разрешение на строительство.

Источник: минград Нижегородской области

Проектом предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с несколькими спортивными зонами. Согласно эскизу, представленному Архитектурному совету, в состав войдут три открытые тренировочные площадки, два административных корпуса и парковка. Спортивные зоны оборудуют специальным покрытием и оградят сетками.

Океанариум

О планах строительства океанариума сообщили в начале 2021 года. Предполагалось возведение трехэтажного здания с научной лабораторией, учебными классами, конференц-залами и фуд-кортом.

Источник: сайт Архитектурного совета Нижегородской области, архив

Объект планировали разместить между набережной и улицей Красная Слобода, рядом с парком Победы. Застройщик – ООО "Аквариум". В 2021 году проект одобрили, в 2022-м сообщалось о начале работ. Однако территория до сих пор огорожена, фактическое строительство не ведется.

Научный центр

В январе 2026 года на общественные обсуждения вынесли проект планировки территории под строительство научного центра. Инициатор – компания "КМ Парламент".

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Здание планируется трехэтажным, общей площадью 4 671 кв. м. Предусмотрена подземная парковка на 20 машиномест и кафе рядом с объектом. Завершить проект рассчитывают к 2030 году.

100 000 "квадратов" жилья

Один из крупнейших проектов комплексного развития территории – "Glorax Premium Гребной канал". Его реализует федеральная компания GloraX через ООО "Спецзастройщик Берег".

Под застройку отведено 14,7 га в районе слободы Подновье. Планируется строительство 101 тысячи кв. метров жилья. Общий объем инвестиций оценивается в 42,1 млрд рублей. В апреле 2025 года девелопер получил положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство первого жилого корпуса.

Источник:  Glorax

Проект включает школу на 550 мест, два детских сада, общественный центр с бассейном и фитнес-залом, гостиницу, котельную и горнолыжный спуск. Около 5 млрд рублей направят на укрепление берега. Запланировано и благоустройство набережной. Здесь создадут спортивный кластер, яхт-клуб, амфитеатр, детский плейхаб, сеть беговых и велосипедных дорожек.

И снова жилой комплекс

Еще один проект КРТ реализует ООО "Левел Ап", входящее в группу Level Group. Строительство запланировано на двух участках общей площадью 10,55 га по обе стороны от комплекса GloraX.

Источник:  ГИС "Торги"

Предусмотрено создание благоустроенной набережной, общественных пространств, гостиницы, социальных и спортивных объектов. За счет инвестора построят детский сад на 200 мест и школу на 550 учеников. Срок реализации – 15 лет.

Туркомплекс "Печерские пески"

Проект реализует ООО "ИнвестСтройРесурс". Первая очередь предусматривает строительство 13 гостиничных корпусов на 67 номеров, СПА-центра с рестораном, конференц-зала и административных зданий. В феврале 2026 года минстрой выдал разрешение на строительство. 

Источник: сайт минграда Нижегородской области

Территорию также планируется комплексно развивать – с созданием лыжероллерной трассы, спортивных площадок, велодорожек и парковки на 792 автомобиля. Реализация рассчитана до 2035 года.

Велнес Премиум Резорт "Печерские пески"

На полуострове планируется создание круглогодичного глэмпинг-парка и гостиничного комплекса категории четыре звезды.

В декабре 2025 года минград выдал разрешение на разработку документации по планировке территории. В ведомстве тогда подчеркнули, что новые объекты станут логичным продолжением туристско-рекреационного кластера, формируемого на территории полуострова, и придадут импульс его дальнейшему развитию.

 Источник: презентация совета по земельным и имущественным отношениям

В феврале 2026 года инвестору одобрили увеличение площади под проект с 12,7 до 32,4 га.

Оперный театр

Между Нижневолжской набережной и Гребным каналом планируется строительство нового оперного театра. Завершение проектирования намечено на апрель 2026 года, открытие ожидается в 2029-м.

Рядом также запланирована гостиница. В настоящее время продолжается доработка концепции и уточнение финансовых параметров.

Гостиничный комплекс "H2O"

На намывной дамбе появится гостиничный комплекс "H2O", который реализует ООО "К2". Проект включает два отеля высотой два и шесть этажей и четыре корпуса от двух до пяти этажей.

Источник: минград Нижегородской области

Всего предусмотрено 300 номеров на 770 гостей. Площадь застройки – 41 450 кв. метров. Запроектирована парковка на 204 машино-места.

Экопарк

Между парком Победы и Печерским Вознесенским монастырем реализуется проект экопарка с термальным комплексом и гостиницей.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

В составе – здание терм с бассейнами, четырехзвездочная гостиница на 200 мест, скейт-площадка и дополнительные парковки. Стоимость проекта в 2024 году оценивался в 8 млрд рублей. Завершение намечено на 2027 год. Строительство ведется в рамках первого в стране соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в сфере туризма.

Туркомплекс "Три стихии"

На участке площадью 4,89 га планируется строительство двух четырехэтажных гостиниц, трехэтажной турбазы, объекта общепита и спортивно-оздоровительного центра.

Источник: правительство Нижегородской области

Инвестор – ООО "Вектор". В 2024 году компания получила разрешение на строительство одного из корпусов.

Гостинично-выставочный комплекс с мостом

На набережной планируется строительство гостинично-выставочного комплекса переменной этажности – от 2 до 21 этажа – с пешеходным мостом к Верхневолжской набережной.

Источник: сайт администрации Нижнего Новгорода

Проект разработан бюро "СПИЧ" и предусматривает размещение гостиничных номеров, апартаментов, концертно-развлекательного пространства и выставочного зала.

Яхт-клубы

В 2025 году завершилось строительство двух зданий яхт-клуба компании "Доринвест". Также введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный центр ООО "Яхт-клуб Фрегат" на полуострове Печерские пески.

Ресторан-долгострой

В июле 2025 года стало известно, что ресторан-долгострой все же будет достроен. Компания ООО "Инвестком" перешла к предпринимателю Алексею Ляпину. Ранее вокруг объекта шли судебные споры с минимуществом региона.

Фото: "Яндекс Карты"

Спортивный лагерь

ООО "Магнум Трейд" одобрили участок площадью 1 255 кв. метров под строительство спортивного лагеря. Проект включает административное здание, корпус для спортсменов, спортзал, бассейн, причал и парковку на 12 автомобилей.

Источник: презентация совета по земельным и имущественным отношениям

Таким образом, в ближайшие годы Гребной канал и Печерские пески могут стать одной из самых активно развивающихся территорий Нижнего Новгорода. Что из задуманного будет реализовано — покажет время.

