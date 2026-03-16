Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Проект Восточного обхода Нижнего Новгорода проходит государственную экспертизу

16 марта 2026 09:56
Концессия на создание и использование Восточного обхода Нижнего Новгорода пока не заключена. Проект первой очереди автодороги проходит государственную экспертизу, сообщили ИА "Время Н" в региональном ГУАД.

Напомним, что автодорога будет строится в три очереди. В облправительство поступили две частные концессионные инициативы по первой очереди, а также по второй и третьей очередям, включая мост через Волгу (то есть всего будет две концессии. - Прим. ред.). Ведутся переговоры. 

По госконтракту завершена разработка проектно-сметной документации для первой очереди. Проектная документация проходит госэкспертизу. Кроме того, специалисты оценивают достоверность определения сметной стоимости строительных работ. 

Характеристики будущего объекта озвучат после прохождения экспертизы. 

Ранее сообщалось, что первая очередь (дорога 15 км с четырьмя полосами, мосты и путепроводы) оценивается в 32,88 млрд рублей. А вторая и третья очередь (29 км) – в 129 млрд и 41,89 млрд рублей соответственно. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Дороги Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных