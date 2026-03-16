Проект Восточного обхода Нижнего Новгорода проходит государственную экспертизу Общество

Концессия на создание и использование Восточного обхода Нижнего Новгорода пока не заключена. Проект первой очереди автодороги проходит государственную экспертизу, сообщили ИА "Время Н" в региональном ГУАД.

Напомним, что автодорога будет строится в три очереди. В облправительство поступили две частные концессионные инициативы по первой очереди, а также по второй и третьей очередям, включая мост через Волгу (то есть всего будет две концессии. - Прим. ред.). Ведутся переговоры.

По госконтракту завершена разработка проектно-сметной документации для первой очереди. Проектная документация проходит госэкспертизу. Кроме того, специалисты оценивают достоверность определения сметной стоимости строительных работ.

Характеристики будущего объекта озвучат после прохождения экспертизы.

Ранее сообщалось, что первая очередь (дорога 15 км с четырьмя полосами, мосты и путепроводы) оценивается в 32,88 млрд рублей. А вторая и третья очередь (29 км) – в 129 млрд и 41,89 млрд рублей соответственно.