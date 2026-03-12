Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Инвестиции в отель у нижегородского кремля составят 2,1 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, региональное минимущество заключило договор аренды с ООО "Телеграф" для строительства гостиницы до 2030 года.

Егор Поляков отметил, что инвестор планирует построить гостиницу в течение ближайших четырех лет, а разрешение на строительство должен получить до 5 февраля 2028 года. Номерной фонд отеля будет рассчитан на 120 номеров. Проект также предусматривает подземный паркинг.

Замгубернатора подчеркнул, что строительство будет вестись в соответствии с целями и задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство" и должно способствовать повышению привлекательности региона для гостей, а также развитию внутреннего туризма.

Напомним, отель возведут в границах площади Минина и Пожарского, улиц Алексеевская, Пискунова и Варварская. Будущее здание разместится на месте бывшего магазина "Книжный Новгород", снесенного по решению суда. Кроме того, для реализации проекта демонтировали здания бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой на улице Варварской.

Эскиз будущего отеля представили в июне 2025 года на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде, а в начале марта 2026 года региональный минград утвердил архитектурный облик гостиницы. Она будет переменной этажности — от пяти до семи надземных уровней — и займет около 12 тысяч квадратных метров. Архитектурную пластику фасадов дополнит художественная подсветка. Предполагается, что гостиница станет не только функциональным объектом, но и современным архитектурным акцентом площади.

Добавим, что в Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству туркомплекса в районе ТРЦ "Небо" на улице Красносельской. Территория была выделена ООО "Алексеевский ряд" в качестве компенсации за участок под магазином "Книжный Новгород".

Также сообщалось, что региональный минстрой выдал разрешение на строительство пятизвездочного отеля "SAVOY Покровская" в центре Нижнего Новгорода.