Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 марта 2026 09:33
Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля
12 марта 2026 07:34
В Нижнем Новгороде утверждают границы правительственного квартала на Сенной
11 марта 2026 15:27
Требования к цвету такси установят в Нижегородской области
11 марта 2026 14:09
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в Омске
11 марта 2026 11:32
Реестр ответственного бизнеса появится в Нижегородской области
10 марта 2026 18:32
Арестованный животноводческий комплекс продают в Нижегородской области
10 марта 2026 18:15
Число ИП в Нижегородской области побило десятилетний рекорд
10 марта 2026 17:31
КРНО и НГТУ будут сотрудничать в вопросах подготовки кадров
10 марта 2026 14:37
Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству поданных заявок в конкурсе "Создай НАШЕ"
10 марта 2026 13:54
Как сквозная аналитика изменила подход нижегородских застройщиков к продажам
Экономика

Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля

12 марта 2026 09:33 Экономика
Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля

Фото: минград Нижегородской области

Инвестиции в отель у нижегородского кремля составят 2,1 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, региональное минимущество заключило договор аренды с ООО "Телеграф" для строительства гостиницы до 2030 года.

Егор Поляков отметил, что инвестор планирует построить гостиницу в течение ближайших четырех лет, а разрешение на строительство должен получить до 5 февраля 2028 года. Номерной фонд отеля будет рассчитан на 120 номеров. Проект также предусматривает подземный паркинг.

Замгубернатора подчеркнул, что строительство будет вестись в соответствии с целями и задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство" и должно способствовать повышению привлекательности региона для гостей, а также развитию внутреннего туризма.

Напомним, отель возведут в границах площади Минина и Пожарского, улиц Алексеевская, Пискунова и Варварская. Будущее здание разместится на месте бывшего магазина "Книжный Новгород", снесенного по решению суда. Кроме того, для реализации проекта  демонтировали здания бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой на улице Варварской. 

Эскиз будущего отеля представили  в июне 2025 года на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде, а в начале марта 2026 года региональный минград утвердил архитектурный облик гостиницы. Она будет переменной этажности — от пяти до семи надземных уровней — и займет около 12 тысяч квадратных метров. Архитектурную пластику фасадов дополнит художественная подсветка. Предполагается, что гостиница станет не только функциональным объектом, но и современным архитектурным акцентом площади.

Добавим, что в Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству туркомплекса в районе ТРЦ "Небо" на улице Красносельской. Территория была выделена ООО "Алексеевский ряд" в качестве компенсации за участок под магазином "Книжный Новгород".

Также сообщалось, что региональный минстрой выдал разрешение на строительство пятизвездочного отеля "SAVOY Покровская" в центре Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Нацпроект Строительство
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 14:35
Губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке отелей в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 13:32
От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
23 декабря 2025 11:02
16 новых гостиниц за 50 млрд рублей появятся в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных