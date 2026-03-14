Минград утвердил планировку для нового ЖК с торговым центром в Верхних Печерах Общество

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило документацию по планировке территории микрорайона "Печерская Гряда". Приказ опубликован на сайте ведомства.

Речь идет об участке площадью 3,53 га от улицы Богдановича вдоль Казанского шоссе. Документ разработан по инициативе специализированного застройщика ООО СЗ "Мегаполис" в рамках договора о комплексном развитии территории. Проект подготовило ООО "Линия" в соответствии с согласованным мастер-планом.

Проект предусматривает строительство трех многоквартирных домов переменной этажности от 2 до 30 этажей со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками. Общая поэтажная площадь жилой застройки составит 80,8 тыс. кв. м, из которых 81% придется на жилье и 19% — на нежилые помещения.

Также запланировано возведение пятиэтажного общественного здания и диспетчерского пункта. Общая вместимость автостоянок составит 536 машино-мест, в том числе 412 — в подземных паркингах.

Площадь озеленения превысит 10,8 тыс. кв. м. Благоустройство охватит 2,6 га территории вдоль Казанского шоссе до ТЦ "Индиго".

Важной частью проекта станет создание транспортно-пересадочного узла на пересечении Казанского шоссе и улицы Богдановича. В его состав войдут площадки отстоя автобусов различной вместимости, разворотная площадка, конечная остановка и диспетчерский пункт. Проектирование и строительство ТПУ должны быть завершены в течение семи лет с даты заключения договора КРТ. Объект предусмотрен программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года.

Обеспечение жителей социальной инфраструктурой планируется за счет существующих и строящихся объектов в нормативной доступности. Общеобразовательные места предусмотрены в МАОУ "Школа № 103 с углублённым изучением отдельных предметов с учетом строительства пристроя на 500 мест. Для дошкольников запланирован детский сад на 150 мест. Отмечается, что эти проекты включены в городскую программу развития социальной инфраструктуры до 2030 года.

Развитие территории разбито на три очереди и рассчитано до 2034 года. Первая очередь включает подготовку площадки, строительство двух жилых домов, диспетчерского пункта, инженерной инфраструктуры и начало создания ТПУ и благоустройства. Вторая очередь предусматривает возведение третьего жилого дома и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. На третьем этапе планируется строительство общественного здания и завершение работ по благоустройству и инженерному обеспечению.

Напомним, что конкурс на строительство школы №103 в Верхних Печерах в ноябре 2025 года выиграл "Мостопроектстрой" . Стоимость контракта составляет 828,2 млн рублей, завершить строительство планируется к маю 2027 года.