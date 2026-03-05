Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородский астроном развенчал мифы о смерти в открытом космосе

05 марта 2026 13:13 Общество
Нижегородский астроном развенчал мифы о смерти в открытом космосе

Фото: Кирилл Мартынов

Космос нередко представляют как ледяную пустоту, где человек мгновенно превращается в глыбу льда. Так нередко показывают в кино астронавтов, оказавшихся без скафандра за бортом станций. Однако главная опасность для оказавшегося без защиты космонавта — вовсе не холод. Об этом рассказал астроном, лектор Нижегородского планетария им. Георгия Гречко Алексей Киселев на лекции в Парке науки ННГУ, сообщает pravda-nn.ru.

По его словам, в открытом космосе человек прежде всего погибнет из‑за отсутствия кислорода и воздействия вакуума. Уже через несколько секунд воздух начнет выходить из легких. Если задержать дыхание, можно получить их разрыв, поэтому в такой ситуации важно выдохнуть. Примерно через 10-15 секунд наступит потеря сознания.

Кровь при этом не "закипит" в буквальном смысле, но из‑за низкого давления жидкости организма могут начать кипеть — это явление называется эбуллизм. Тело слегка раздуется, однако человек не "взорвется". Лишь со временем, если тело останется в космосе, оно остынет и замерзнет. При этом на солнечной стороне возможен даже перегрев, а в тени — сильное охлаждение.

Именно из‑за резких перепадов температур космические аппараты оснащают радиаторами и системами терморегуляции. Солнечные панели на МКС разворачивают к свету, а избыток тепла сбрасывают автоматически.

Для работы в открытом космосе космонавты используют скафандры "Орлан" весом около 110 кг, рассчитанные на 8-9 часов работы в невесомости. Внутри надевается костюм водяного охлаждения с системой трубок, по которым циркулирует вода. Ее температуру можно регулировать. Для полетов применяются более легкие скафандры "Сокол" или "САС" весом около 10 кг.

Шлем из прочного поликарбоната оснащен герметичным стеклом с золотым напылением. Оно отражает солнечный свет, способный нагреть поверхность до +122 градусов и вызвать ожог. В шлем встроены микрофоны и система подачи кислорода.

Киселев также рассказал о самых холодных объектах Вселенной. Рекорд принадлежит туманности Бумеранг в созвездии Центавра — ее температура достигает -272 градусов. Среди ближайших к Земле экстремальных зон — "ловушки холода" в лунных кратерах у полюсов, где столетиями не бывает солнечного света. Там температура опускается до -180… -248 градусов, благодаря чему сохраняются водяной лед и замерзший углекислый газ.

"Это кладезь информации, которая когда-нибудь подробно нам расскажет об эволюции Луны и Земли", — отметил Алексей Киселев.

Среди планет Солнечной системы самыми холодными считаются Плутон (-225), Нептун (-200) и Уран (-195), а самая высокая температура поверхности — на Меркурии, где она достигает +167 градусов.

Ранее в Нижегородском планетарии рассказали, какие астрономические события смогут наблюдать жители региона в 2026 году.

Ранее в Нижегородском планетарии рассказали, какие астрономические события смогут наблюдать жители региона в 2026 году.

Теги:
Астрономия Космос
