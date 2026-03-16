Потепление до +9 градусов придет в Нижний Новгород Общество

В Нижнем Новгороде на наступившей неделе установится стабильная плюсовая температура. Максимально воздух прогреется до +9 градусов.

Осадков синоптики не обещают. Ожидается, что примерно половина недели пройдет при солнечной погоде, а оставшиеся дни будут пасмурными. Скорость ветра составит 1-2 м/с.

Сегодня, 16 марта, днем воздух прогреется до +8, сохранится солнечная погода. Вечером столбики термометров покажут +4, ночью похолодает до −1, будет облачно с прояснениями.

Во вторник, 17 марта, утром температура составит 0 градусов, небо будет пасмурным. Днем потеплеет до +8, ожидается облачность с прояснениями. Вечером прогнозируют +5, ночью — около +1, облачно с прояснениями.

В среду, 18 марта, утром будет +2 и переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9, однако станет пасмурно. Вечером — +5 и облачно с прояснениями, ночью похолодает до +1, ожидается ясная погода.

В четверг, 19 марта, утро начнется с −1 и ясного неба. Днем прогнозируется +6 и небольшая облачность. Вечером температура опустится до +4, будет пасмурно. Ночью — около +1, облачно с прояснениями.

В пятницу, 20 марта, утром ожидается +1 и облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется до +5, сохранится переменная облачность. Вечером — +3 и пасмурно, ночью — +2 и пасмурная погода.

В субботу, 21 марта, в течение суток будет пасмурно. Утром и ночью столбики термометров покажут +1, днем — +5, вечером — +3.

В воскресенье, 22 марта, утром ожидается +1 и пасмурное небо. Днем температура поднимется до +5, будет облачно с прояснениями. Вечером — +3 и малооблачно, ночью — около +1 и пасмурно.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в середине марта ожидается потепление выше нормы.