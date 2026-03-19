Происшествия

Бастрыкин потребовал отчет по делу о разрушающемся доме в Юганце

18 марта 2026 16:29 Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет по делу о разрушающемся доме в Юганце

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу, связанному с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома в поселке Юганец Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

Поводом для реакции Бастрыкина стало обращение жителей дома на улице Фабричной. С их слов, в марте в здании 1986 года постройки частично обрушились перекрытия. Причиной они называют неудовлетворительную очистку крыши от снега. После инцидента в доме начались протечки: талая вода попадает на чердак и в квартиры.

В 2024 году дом признали аварийным, однако расселение жителей запланировано лишь на конец 2032 года.

По факту произошедшего региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине. 

