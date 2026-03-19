Бастрыкин потребовал отчет по делу о разрушающемся доме в Юганце

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу, связанному с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома в поселке Юганец Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.



Поводом для реакции Бастрыкина стало обращение жителей дома на улице Фабричной. С их слов, в марте в здании 1986 года постройки частично обрушились перекрытия. Причиной они называют неудовлетворительную очистку крыши от снега. После инцидента в доме начались протечки: талая вода попадает на чердак и в квартиры.



В 2024 году дом признали аварийным, однако расселение жителей запланировано лишь на конец 2032 года.



По факту произошедшего региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

