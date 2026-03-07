Житель Городца пожаловался Бастрыкину на разрушающийся 52-летний дом

Житель Городца пожаловался главе СК России Александру Бастрыкину на ужасное состояние многоквартирного дома на Пролетарской площади. Он направил обращение через Информационный центр силового ведомства.
По словам нижегородца, построенное в 1974 году здание уже много лет находится в непригодном состоянии. Там протекает крыша, разрушается фасад. Имущество проживающих там портится из-за сырости. Капремонт был запланирован на 2022 год, но в итоге никто его не сделал. Работы перенесли на 2034 год. Жильцы обращались в различные инстанции, но тщетно.
В региональном управлении СК завели уголовное дело, расследование которого взял на контроль сам Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования и его результатах.
Ранее сообщалось, что в Навашине под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома 1912 года постройки. Люди остались без жилья.
