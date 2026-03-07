Житель Городца пожаловался Бастрыкину на разрушающийся 52-летний дом Общество

Житель Городца пожаловался главе СК России Александру Бастрыкину на ужасное состояние многоквартирного дома на Пролетарской площади. Он направил обращение через Информационный центр силового ведомства.

По словам нижегородца, построенное в 1974 году здание уже много лет находится в непригодном состоянии. Там протекает крыша, разрушается фасад. Имущество проживающих там портится из-за сырости. Капремонт был запланирован на 2022 год, но в итоге никто его не сделал. Работы перенесли на 2034 год. Жильцы обращались в различные инстанции, но тщетно.

В региональном управлении СК завели уголовное дело, расследование которого взял на контроль сам Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования и его результатах.

