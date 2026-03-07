Крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине Общество

Фото: скриншот программы "Кстати"

Крыша старого многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине Нижегородской области.

"В районе восьми утра затрещала крыша, усилились трески, полетел шифер. Вышел на улицу - оказывается, крыша упала", — рассказал журналистам "Кстати" (16+) собственник пострадавшей квартиры.

Со слов местных, здание было построено еще в 1912 году и напоминает барак. Изначально оно было рассчитано на восемь квартир, но в последние годы остались три. Раньше дом находился на балансе железной дороге, позже от него отказались. Муниципалитет не захотел брать постройку в свою собственность из-за его плачевного состояния.

Жители рассказали, что проблемы с домом возникали и раньше. Там регулярно происходили протечки, причем одна из них находилась именно в том месте, где позже образовался разлом крыши.

В администрации Навашинского округа сказали, что предпринимаются меры по расселению граждан. Началось оформление необходимых документов.

Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе рухнула крыша автопредприятия. Повреждения получили семь "Газелей".