Происшествия

Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Нижнем Новгороде

08 марта 2026 13:42 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Нижнем Новгороде

Жители дома на улице Орджоникидзе в Нижнем Новгороде пожаловались главе СК России Александру Бастрыкину на то, что их до сих пор не расселили из аварийного жилья. Обращение они направили в приёмную председателя во "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о двухэтажном деревянном доме барачного типа, построенном ещё в 1943 году. По словам жильцов, здание находится в плачевном состоянии: конструкции разрушаются, крыша прогнила, во время дождей квартиры заливает водой.  

Дом признали аварийным ещё в 2019 году. Расселить людей обещали до 2022-го, но позже сроки сдвинули на 2028-2029 годы. Новое жильё им до сих пор не предоставили. Обращения в различные инстанции результата не принесли.

В региональном управлении СК ранее возбуждали уголовное дело, однако его отменил заместитель прокурора Московского района. Сейчас это решение обжалуется.  

После обращений жильцов следственное управление СК по Нижегородской области вновь возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и его итогах. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее Бастрыкин также затребовал доклад об отравлении школьников в Богородске.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

