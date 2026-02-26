Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе

Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе

26 февраля 2026 14:16

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Выксе.

С жалобой в приемную председателя СК РФ во "ВКонтакте" обратилась жительница региона. Она рассказала, что в многоквартирном доме на улице Красные Зори, построенном в 2016 году, на протяжении шести лет не удается решить проблему с кровлей. Во время осадков помещения регулярно затапливаются, появляется плесень, происходят отключения электричества.

Ранее подрядчик пытался отремонтировать крышу, однако это не решило проблему. Более того, существует вступившее в законную силу решение суда, обязывающее компанию провести реконструкцию кровли и утеплить вентиляционные каналы. Но до сих пор эти работы не выполнены. Обращения в различные инстанции результата не дали.

После поступившего обращения в СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал отчет по делу о разрушении дома в Ждановском.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Александр Бастрыкин Выкса Уголовное дело
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
