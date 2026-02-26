Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Выксе.

С жалобой в приемную председателя СК РФ во "ВКонтакте" обратилась жительница региона. Она рассказала, что в многоквартирном доме на улице Красные Зори, построенном в 2016 году, на протяжении шести лет не удается решить проблему с кровлей. Во время осадков помещения регулярно затапливаются, появляется плесень, происходят отключения электричества.

Ранее подрядчик пытался отремонтировать крышу, однако это не решило проблему. Более того, существует вступившее в законную силу решение суда, обязывающее компанию провести реконструкцию кровли и утеплить вентиляционные каналы. Но до сих пор эти работы не выполнены. Обращения в различные инстанции результата не дали.

После поступившего обращения в СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

