Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 марта 2026 09:14
Налоговая задолженность в Нижнем Новгороде составила 2,6 млрд рублей
18 марта 2026 18:47
Имущество бизнесмена Дмитрия Дзепы может перейти Еврейскому кварталу
18 марта 2026 17:40
Евгений Люлин назвал рабочих заводов главным богатством Нижегородской области
18 марта 2026 12:50
ВТБ: Нижегородцы вдвое чаще стали открывать вклады на срок до трех месяцев
18 марта 2026 09:24
Нижегородская область вошла в топ-3 по объемам госзакупок лекарств
17 марта 2026 18:18
Банк России предупредил нижегородцев о новой мошеннической схеме в соцсетях
17 марта 2026 14:29
Нижегородцы потратили 104,8 млн рублей на лекарства от мигрени в 2025 году
17 марта 2026 13:56
От студентов до промышленников: кто участвует в "Цифровом марафоне" Сбера
17 марта 2026 12:12
Доходы от аренды муниципального имущества в Нижнем Новгороде превысили план
17 марта 2026 11:50
Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол по мерам поддержи
Экономика

Налоговая задолженность в Нижнем Новгороде составила 2,6 млрд рублей

19 марта 2026 09:14 Экономика
Налоговая задолженность в Нижнем Новгороде составила 2,6 млрд рублей

Фото: Александр Воложанин

В начале 2026 года задолженность по налогам и сборам перед бюджетом Нижнего Новгорода составила 2,6 млрд рублей. Такие данные озвучили на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Год назад стартовый показатель был на уровне 2,4 млрд рублей. При этом в течение 2025 года межведомственным комиссиям удалось сократить задолженность на 1,4 млрд рублей. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, это стало результатом системной работы с налогоплательщиками.

В прошлом году из погашенной суммы город получил около 180 млн рублей в рамках действующей системы распределения доходов.

Председатель комиссии подчеркнул, что работу необходимо усиливать, чтобы увеличить поступления в бюджет. По его мнению, несмотря на инфляцию и рост цен, объем задолженности на начало года сопоставим с прошлогодним, однако требует дальнейшего сокращения, в том числе за счет более активного взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Фельдман также предложил привлекать к этой работе депутатов по территориальному принципу — в случаях, когда речь идет о предприятиях конкретного района или округа. По его словам, парламентарии хорошо знают местные организации и могут участвовать в разборе проблемных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области число ИП выросло до 90 тысяч.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Долги Налоги
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2026 14:01
Нижегородцам дали возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн
25 февраля 2026 13:45
Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году
29 декабря 2025 13:00
Муниципальный долг Дзержинска впервые с 2015 года стал меньше 1 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных