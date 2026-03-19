Налоговая задолженность в Нижнем Новгороде составила 2,6 млрд рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

В начале 2026 года задолженность по налогам и сборам перед бюджетом Нижнего Новгорода составила 2,6 млрд рублей. Такие данные озвучили на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Год назад стартовый показатель был на уровне 2,4 млрд рублей. При этом в течение 2025 года межведомственным комиссиям удалось сократить задолженность на 1,4 млрд рублей. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, это стало результатом системной работы с налогоплательщиками.

В прошлом году из погашенной суммы город получил около 180 млн рублей в рамках действующей системы распределения доходов.

Председатель комиссии подчеркнул, что работу необходимо усиливать, чтобы увеличить поступления в бюджет. По его мнению, несмотря на инфляцию и рост цен, объем задолженности на начало года сопоставим с прошлогодним, однако требует дальнейшего сокращения, в том числе за счет более активного взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Фельдман также предложил привлекать к этой работе депутатов по территориальному принципу — в случаях, когда речь идет о предприятиях конкретного района или округа. По его словам, парламентарии хорошо знают местные организации и могут участвовать в разборе проблемных ситуаций.

