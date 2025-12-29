Муниципальный долг Дзержинска впервые с 2015 года стал меньше 1 млрд рублей Экономика

Часть задолженности по бюджетным кредитам была списана Дзержинску, сообщил мэр Михаил Клинков в своём Telegram-канале.

По предварительным расчётам, к началу 2026 года объём муниципального долга составит 947 млн рублей. Это около 24% от собственных доходов города. Такой низкий уровень задолженности в Дзержинске не фиксировался с 2015 года, подчеркнул градоначальник.

Также отмечается, что мэрия взяла на себя обязательства по сдерживанию роста рыночного долга. Так, в 2019 году общий объём муниципального долга достигал 1 млрд 403,5 млн рублей, а его доля в собственных доходах превышала 89%.

В результате этого решения Дзержинску в 2025 году была списана задолженность на сумму 198,5 млн рублей.

Глава города выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и региональному правительству за поддержку. Планируется, что до 2029 года Дзержинску будет списано в общей сложности 661,3 млн рублей бюджетных кредитов — это две трети от всей задолженности.

Высвобождаемые средства направят на реализацию приоритетных задач: поддержку участников СВО и их семей, переселение из аварийного жилья, развитие инфраструктуры для инвестпроектов, а также на модернизацию коммунального хозяйства и закупку техники для дорожных служб.

Напомним, что в декабре 2025 года правительство Нижегородской области приняло решение о списании части долгов муниципалитетов, ранее полученных из областного бюджета в 2021–2022 годах для погашения рыночных заимствований.