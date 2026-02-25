Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Экономика
25 февраля 2026 13:55
ВВП России вырос более чем на 10% за три года
25 февраля 2026 13:45
Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году
25 февраля 2026 12:54
До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на разработку станкоинструментальной продукции
25 февраля 2026 11:21
Вход по биометрии защитит клиентов ВТБ от атак мошенников
25 февраля 2026 08:15
Участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту
25 февраля 2026 07:18
Стало известно, куда устроился нижегородский экс-замгубернатора Андрей Саносян
24 февраля 2026 20:23
Московскую компанию исключили из реестра подрядчиков в Нижегородской области
24 февраля 2026 19:12
Нижегородский инвестпортал запустил раздел для инвесторов в ОКН
24 февраля 2026 18:14
Эксклюзив
Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси
24 февраля 2026 17:43
Еще 35 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега
Экономика

Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году

25 февраля 2026 13:45 Экономика
Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году

С июня 2026 года в России начнётся приём заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми — семейную налоговую выплату. О её запуске сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе Правительства за 2025 год.

Выплата предназначена для работающих родителей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе. Для таких семей налог на доходы физических лиц за 2025 год пересчитают по сниженной ставке — 6%. Разницу между уплаченным налогом и льготной суммой вернут.

"И мы подготовили всё необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей", — отметил Мишустин.

Также продолжают действовать и другие федеральные меры поддержки: семьи с низкими доходами могут получать единое пособие, вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на детей, индексируются маткапитал и социальные выплаты, расширены пособия по беременности и родам для студенток.

Кроме того, теперь в страховой стаж включаются все периоды ухода за ребёнком до полутора лет.

Напомним, по итогам 2025 года Нижегородская область заняла первое место в ПФО по темпам роста рождаемости. Регион превысил прогноз на 4%.

В июле 2025 года в области стартовала программа "ОСНОВА". Она предусматривает выплату до одного миллиона рублей за рождение или усыновление каждого ребёнка вне зависимости от уровня дохода семьи. Также родители получают электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей на покупку продукции нижегородских производителей.

Продолжает действовать и программа "Скорая демографическая помощь". Через портал и горячую линию "Сохрани.рф" женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить консультации по семейной психологии и доабортному сопровождению.

В регионе также реализуются просветительские проекты для подростков, посвящённые вопросам репродуктивного здоровья и ответственному отношению к будущему родительству.

Все перечисленные меры реализуются в рамках национального проекта "Семья", который стартовал в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. Инициативы также входят в объявленное губернатором "Пятилетие семьи".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
демография Налоги Семья
Новости по теме
20 февраля 2026 11:30
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в Нижегородской области
19 февраля 2026 12:15
Новая жизненная ситуация "Налоговый вычет" появилась на "Госуслугах"
11 февраля 2026 12:36
Нижегородцы назвали главные условия для рождения детей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
