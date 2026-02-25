Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году Экономика

С июня 2026 года в России начнётся приём заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми — семейную налоговую выплату. О её запуске сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе Правительства за 2025 год.

Выплата предназначена для работающих родителей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе. Для таких семей налог на доходы физических лиц за 2025 год пересчитают по сниженной ставке — 6%. Разницу между уплаченным налогом и льготной суммой вернут.

"И мы подготовили всё необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей", — отметил Мишустин.



Также продолжают действовать и другие федеральные меры поддержки: семьи с низкими доходами могут получать единое пособие, вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на детей, индексируются маткапитал и социальные выплаты, расширены пособия по беременности и родам для студенток.

Кроме того, теперь в страховой стаж включаются все периоды ухода за ребёнком до полутора лет.

Напомним, по итогам 2025 года Нижегородская область заняла первое место в ПФО по темпам роста рождаемости. Регион превысил прогноз на 4%.

В июле 2025 года в области стартовала программа "ОСНОВА". Она предусматривает выплату до одного миллиона рублей за рождение или усыновление каждого ребёнка вне зависимости от уровня дохода семьи. Также родители получают электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей на покупку продукции нижегородских производителей.

Продолжает действовать и программа "Скорая демографическая помощь". Через портал и горячую линию "Сохрани.рф" женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить консультации по семейной психологии и доабортному сопровождению.

В регионе также реализуются просветительские проекты для подростков, посвящённые вопросам репродуктивного здоровья и ответственному отношению к будущему родительству.

Все перечисленные меры реализуются в рамках национального проекта "Семья", который стартовал в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. Инициативы также входят в объявленное губернатором "Пятилетие семьи".