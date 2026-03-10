Число ИП в Нижегородской области побило десятилетний рекорд Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области зафиксирован рекордный показатель по числу индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1 марта их количество впервые за последние десять лет превысило 90 тысяч. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС России.

По данным ведомства, динамика регистрации ИП демонстрирует устойчивый рост. Если в 2020 году в регионе было зарегистрировано 11 тысяч новых предпринимателей, то к 2025 году этот показатель увеличился до 18,5 тысячи — почти в полтора раза.

Индивидуальные предприниматели занимают значительную долю в структуре малого и среднего бизнеса региона. По данным реестра МСП, на ИП приходится 64% от общего числа налогоплательщиков, включенных в него. Всего на 10 марта 2026 года в реестре числятся 136,9 тысячи налогоплательщиков Нижегородской области.

Поддержку бизнесу обеспечивают цифровые сервисы Федеральной налоговой службы. Большинство государственных услуг предприниматели могут получить дистанционно. Через личный кабинет доступна подача более 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности, что упрощает административные процедуры.

С 1 марта 2024 года действует сервис "Старт Бизнеса Онлайн", который позволяет полностью зарегистрировать ИП в электронном формате, получить квалифицированную электронную подпись без личного визита в ведомства и открыть банковский счет дистанционно с использованием Единой биометрической системы.

В декабре 2025 года возможности сервиса расширили. Пользователям стали доступны выбор оператора фискальных данных для работы с контрольно‑кассовой техникой и подбор оператора электронного документооборота для взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами.

Развитие электронных инструментов помогает предпринимателям сократить время на решение административных вопросов и сосредоточиться на ведении бизнеса.

