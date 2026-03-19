  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

75% работ выполнено в стартовом котловане метро на улице Горького

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

На улице Горького продолжается строительство стартового котлована для запуска тоннелепроходческих щитов. К настоящему моменту выполнено уже 75% от общего объема запланированных работ, пишет телеграм-канал "МетроНН".

Из 18 тысяч кубометров грунта специалисты разработали более 10 тысяч кубометров.  

Параллельно идет монтаж распорной системы, которая обеспечивает укрепление стен котлована. Из предусмотренных 311 тонн металлоконструкций установлено 256 тонн.

Работы проходят в сложных условиях — в выемке находится грунт, увлажненный снегом, что усложняет процесс.

Как рассказал горный мастер ГК "Моспроект-3" Дмитрий Росляков, на сегодняшний день из котлована выбрано 10 615 кубических метров грунта и смонтировано 256 тонн металлоконструкций.

В ближайшее время метростроевцы рассчитывают приступить к завершающей стадии подготовительных работ, предшествующих проходке тоннелей вдоль улицы Горького.

Ранее нижегородцам рассказали, как соединят строящийся участок метро со станцией "Горьковская".

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных