75% работ выполнено в стартовом котловане метро на улице Горького

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

На улице Горького продолжается строительство стартового котлована для запуска тоннелепроходческих щитов. К настоящему моменту выполнено уже 75% от общего объема запланированных работ, пишет телеграм-канал "МетроНН".

Из 18 тысяч кубометров грунта специалисты разработали более 10 тысяч кубометров.

Параллельно идет монтаж распорной системы, которая обеспечивает укрепление стен котлована. Из предусмотренных 311 тонн металлоконструкций установлено 256 тонн.

Работы проходят в сложных условиях — в выемке находится грунт, увлажненный снегом, что усложняет процесс.

Как рассказал горный мастер ГК "Моспроект-3" Дмитрий Росляков, на сегодняшний день из котлована выбрано 10 615 кубических метров грунта и смонтировано 256 тонн металлоконструкций.

В ближайшее время метростроевцы рассчитывают приступить к завершающей стадии подготовительных работ, предшествующих проходке тоннелей вдоль улицы Горького.

