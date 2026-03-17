Нижегородцам рассказали, как новый тоннель метро соединят с "Горьковской" Общество

Эксперты ГК "Моспроект-3" рассказали, каким образом будет организовано примыкание строящегося участка метро к действующей станции "Горьковская". Об этом пишет телеграм-канал "МетроНН".

Нижегородцы интересовались, почему тоннелепроходческий щит "Владимир" нельзя было сразу запустить от Сенной прямо к существующей станции без остановок. Как пояснили специалисты, в районе улицы Горького для этого нужна специальная площадка с котлованом — так называемая монтажная камера.

Именно в этом котловане щит опускают под землю, собирают, а после окончания работ поднимают обратно на поверхность. Если бы комплекс пошел напрямую к "Горьковской", станцию пришлось бы временно закрывать и полностью останавливать движение поездов на этом участке.

После того как проходка завершится, строители открытым способом возведут в котловане два небольших тоннеля. Затем их аккуратно соединят с тупиками действующей линии.

Эти тупики предусмотрели заранее. Их оставили "на перспективу" еще в 2010-х годах, когда строили нагорную станцию.

Ранее сообщалось, что на улице Горького готова половина котлована для запуска метрощитов.