Нижегородские предприниматели могут принять участие в бизнес-игре "Код успеха" в Красных Баках Экономика

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-игре в Красных Баках. Мероприятие состоится 20 марта в Краснобаковском филиале центра «Мой бизнес».

Встреча пройдет в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Сегодня деловая среда меняется очень быстро, и чтобы оставаться конкурентоспособными, предпринимателям нужны современные инструменты и новый взгляд на привычные процессы. Бизнес-игры в муниципалитетах области охватят ключевые направления развития предпринимательства: от финансового анализа и маркетингового планирования до расширения профессиональных деловых связей», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Бизнес-игра будет включать в себя лекционную часть и интеллектуальный марафон в формате командной борьбы за первенство.

Мероприятие пойдёт по адресу: р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д.13 в 9.00. В нем могут принять участие представители МСП, а также самозанятые из Краснобаковского и соседних округов. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://мойбизнес52.рф/events/ biznes-igra-kod-uspekha/.

В этом году региональный центр «Мой бизнес» организует еще три подобные встречи: в Сергаче, Сарове и Выксе.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: Городецкий филиал центра "Мой бизнес"