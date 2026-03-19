Нижегородские предприниматели могут принять участие в бизнес-игре "Код успеха" в Красных Баках

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-игре в Красных Баках. Мероприятие состоится 20 марта в Краснобаковском филиале центра «Мой бизнес».
Встреча пройдет в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Сегодня деловая среда меняется очень быстро, и чтобы оставаться конкурентоспособными, предпринимателям нужны современные инструменты и новый взгляд на привычные процессы. Бизнес-игры в муниципалитетах области охватят ключевые направления развития предпринимательства: от финансового анализа и маркетингового планирования до расширения профессиональных деловых связей», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Бизнес-игра будет включать в себя лекционную часть и интеллектуальный марафон в формате командной борьбы за первенство.
Мероприятие пойдёт по адресу: р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, д.13 в 9.00. В нем могут принять участие представители МСП, а также самозанятые из Краснобаковского и соседних округов. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://мойбизнес52.рф/events/
В этом году региональный центр «Мой бизнес» организует еще три подобные встречи: в Сергаче, Сарове и Выксе.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».
