Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 марта 2026 18:37
ВТБ запустил полный комплекс услуг покупки/продажи золота в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 15:47
Украшение Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России обойдется в 12 млн рублей
19 марта 2026 14:39
Продажи новой Volga в России начнутся летом: показываем фото
19 марта 2026 13:12
Нижегородская компания оспорила решение по товарному знаку "я люблю свою семью!"
19 марта 2026 12:55
Питомник для роз за 1,5 млрд руб. предложили построить в Нижегородской области
19 марта 2026 12:36
"Красное Сормово" отсудило у нидерландской компании более 1,7 млн евро
19 марта 2026 12:16
Нижегородские аграрии получат 2,5 млрд рублей господдержки
19 марта 2026 11:33
Нижегородские бизнес-инкубаторы заработали более 1,3 млрд рублей
19 марта 2026 09:14
Налоговая задолженность в Нижнем Новгороде составила 2,6 млрд рублей
18 марта 2026 20:03
Совершенствование мер господдержки инвесторам обсудили на Госсовете
Нижегородские аграрии получат 2,5 млрд рублей господдержки

В Нижегородской области в ближайшие два месяца аграриям направят около 2,5 млрд рублей государственной поддержки. Об этом стало известно 17 марта на заседании комитета регионального Заксобрания по АПК и развитию сельских территорий.

Депутаты рассмотрели реализацию госпрограмм развития АПК на 2026 год и обсудили финансирование отрасли. В заседании участвовали вице-спикер регионального парламента Денис Бакиев, депутаты, представители правительства и эксперты.

По данным областного минсельхоза, общий объем поддержки агропромышленного комплекса в 2026 году составит около 8,9 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. При этом федеральные субсидии значительно выросли — до 218% от первоначального уровня 2025 года.

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что финансирование АПК остается приоритетом бюджетной политики. Он подчеркнул, что рост федеральной поддержки свидетельствует об эффективном участии региона в государственных программах.

Значительная часть средств будет направлена на программу "Комплексное развитие сельских территорий". В 2026 году на нее предусмотрено 4,2 млрд рублей. Как сообщил профильный министр Николай Денисов, средства пойдут на строительство социально значимых объектов, включая культурные центры и инженерную инфраструктуру в Большом Болдине, Вознесенском и Семенове. Также планируется строительство школ в Чкаловске, Володарске и Лыскове и реализация проектов благоустройства.

В структуре финансирования ключевыми направлениями остаются животноводство и растениеводство. На развитие молочного животноводства предусмотрено около 1,5 млрд рублей — средства направят на субсидирование производства, модернизацию ферм и поддержку племенной работы.

В растениеводстве финансирование пойдет на мелиорацию, развитие зернового производства, обновление техники и элитное семеноводство. Отдельное внимание уделено выращиванию картофеля и овощей.

Поддержка малых форм хозяйствования — фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — составит 365 млн рублей, что на 80 млн больше, чем годом ранее. Также предусмотрены субсидии для перерабатывающих предприятий, включая молокопереработчиков и организации потребкооперации.

Особое внимание уделено кадровому обеспечению села: на эти цели заложено 114 млн рублей. Средства направят, в том числе, на развитие агротехнологических классов, доплаты педагогам и оснащение школ.

Председатель профильного комитета Игорь Тюрин подчеркнул, что финансирование отрасли сохраняет стабильность и по ряду направлений увеличивается. По его словам, рост федеральной поддержки, особенно в рамках комплексного развития сельских территорий, создает условия для сохранения и развития производства.

По итогам заседания депутаты приняли информацию к сведению и договорились продолжить мониторинг реализации госпрограмм в агропромышленном комплексе региона.

Напомним, что в феврале глава региона Глеб Никитин обсудил с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым развитие АПК Нижегородской области и реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Законодательное собрание Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 15:02
Нижегородские аграрии могут получить господдержку на транспортировку продукции
25 февраля 2026 13:16
Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области
17 февраля 2026 14:59
Эксклюзив
Переработка молока в Нижегородской области выросла на 26%
06 февраля 2026 17:00
Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных