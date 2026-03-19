Нижегородские аграрии получат 2,5 млрд рублей господдержки Экономика

В Нижегородской области в ближайшие два месяца аграриям направят около 2,5 млрд рублей государственной поддержки. Об этом стало известно 17 марта на заседании комитета регионального Заксобрания по АПК и развитию сельских территорий.

Депутаты рассмотрели реализацию госпрограмм развития АПК на 2026 год и обсудили финансирование отрасли. В заседании участвовали вице-спикер регионального парламента Денис Бакиев, депутаты, представители правительства и эксперты.

По данным областного минсельхоза, общий объем поддержки агропромышленного комплекса в 2026 году составит около 8,9 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. При этом федеральные субсидии значительно выросли — до 218% от первоначального уровня 2025 года.

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что финансирование АПК остается приоритетом бюджетной политики. Он подчеркнул, что рост федеральной поддержки свидетельствует об эффективном участии региона в государственных программах.

Значительная часть средств будет направлена на программу "Комплексное развитие сельских территорий". В 2026 году на нее предусмотрено 4,2 млрд рублей. Как сообщил профильный министр Николай Денисов, средства пойдут на строительство социально значимых объектов, включая культурные центры и инженерную инфраструктуру в Большом Болдине, Вознесенском и Семенове. Также планируется строительство школ в Чкаловске, Володарске и Лыскове и реализация проектов благоустройства.

В структуре финансирования ключевыми направлениями остаются животноводство и растениеводство. На развитие молочного животноводства предусмотрено около 1,5 млрд рублей — средства направят на субсидирование производства, модернизацию ферм и поддержку племенной работы.

В растениеводстве финансирование пойдет на мелиорацию, развитие зернового производства, обновление техники и элитное семеноводство. Отдельное внимание уделено выращиванию картофеля и овощей.

Поддержка малых форм хозяйствования — фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — составит 365 млн рублей, что на 80 млн больше, чем годом ранее. Также предусмотрены субсидии для перерабатывающих предприятий, включая молокопереработчиков и организации потребкооперации.

Особое внимание уделено кадровому обеспечению села: на эти цели заложено 114 млн рублей. Средства направят, в том числе, на развитие агротехнологических классов, доплаты педагогам и оснащение школ.

Председатель профильного комитета Игорь Тюрин подчеркнул, что финансирование отрасли сохраняет стабильность и по ряду направлений увеличивается. По его словам, рост федеральной поддержки, особенно в рамках комплексного развития сельских территорий, создает условия для сохранения и развития производства.

По итогам заседания депутаты приняли информацию к сведению и договорились продолжить мониторинг реализации госпрограмм в агропромышленном комплексе региона.

Напомним, что в феврале глава региона Глеб Никитин обсудил с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым развитие АПК Нижегородской области и реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие".