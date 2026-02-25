Нижегородские аграрии могут получить господдержку на транспортировку продукции Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские аграрии-экспортеры могут подать заявки на участие в отборе получателей господдержки на транспортировку продукции АПК в 2026 году. Отбор проводит Министерство сельского хозяйства РФ на платформе «Мой экспорт» в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Прием заявок на участие в отборе стартует 26 февраля в 9.00 и продлится до 18.00 1 августа 2026 года. Экспортеры могут подать документы только в электронном виде.

Специальная программа позволяет экспортерам существенно оптимизировать расходы на доставку продовольствия до конечного покупателя, повышая конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке. По условиям предоставления меры поддержки, размер компенсации может составить от 25% до 100% фактически понесенных затрат на перевозку продукции АПК. К отбору принимаются затраты на транспортировку продукции АПК, осуществленную в III и IV кварталах 2025 года, а также в I и II кварталах 2026 года.

Предприятия АПК могут пройти обучающий вебинар, посвященный тому, как правильно подготовить документы и избежать ошибок при подаче заявок, в бесплатной Базе знаний экспортера. Эксперты подробно разобрали в материале алгоритм работы на платформе «Мой экспорт».

Подробная информация о правилах предоставления компенсаций и перечне необходимых документов также доступна в профильном разделе на официальном сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Отбор получателей поддержки будет проводиться в соответствии с Решением о порядке предоставления господдержки от 15.01.2025 № 25-61831-02052-Р.

Напомним, что РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры. С 2025 года нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Экспорт промышленных товаров», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта».