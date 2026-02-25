Эксклюзив
25 февраля 2026 13:56
10 округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации нижегородских муниципалитетов по итогам 2025 года
25 февраля 2026 13:30
ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта
25 февраля 2026 13:25
Мишустин: в РФ обновили более 3 тысяч объектов здравоохранения
25 февраля 2026 13:16
Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области
25 февраля 2026 13:10
108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год
25 февраля 2026 12:57
Эксклюзив
Кстовский отдел полиции сохранит самостоятельность до 2030 года
25 февраля 2026 12:26
В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек
25 февраля 2026 12:13
Количество микроорганизмов на объектах Нижегородской станции аэрации растет
25 февраля 2026 11:59
140 пар нижегородцев заключат брак в "красивую дату" 26 февраля
25 февраля 2026 11:41
Штрафы за ночной шум вырастут в Нижегородской области
Общество

Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области

25 февраля 2026 13:16
Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области

Площадь сельхозугодий в Нижегородской области в 2026 году превысит миллион гектаров, сообщает НТА-Приволжье.

Как уточнили в региональном минсельхозе, в 2026 году посевная площадь сельскохозяйственных угодий региона составит более 1,043 млн га.

Почти половину (57%) площади, что соответствует 597 тысячи га, займут зерновые и зернобобовые культуры, популярность которых объясняется высоким спросом на зерно как сырье для пищевой индустрии и как продукт питания.

Второе место по площади принадлежит кормовым культурам (примерно 319 тысячи га или 31%), используемым для поддержания полноценного рациона животных.

Третье место занимают масличные культуры (подсолнечник, рапс, лен, соя, горчица), занимающие около 7%, или 78 тысячи га.

Примерно 3% площади (около 28 тысячи га) будет отведено под овощи и картофель.

Под сахарную свеклу и лен-долгунец будет выделено около 2% площади, что составляет около 16 тысячи га.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области почти 95% озимых находятся в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области почти 95% озимых находятся в хорошем состоянии.

Теги:
АПК Сельское хозяйство
