Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области Общество

Площадь сельхозугодий в Нижегородской области в 2026 году превысит миллион гектаров, сообщает НТА-Приволжье.

Как уточнили в региональном минсельхозе, в 2026 году посевная площадь сельскохозяйственных угодий региона составит более 1,043 млн га.

Почти половину (57%) площади, что соответствует 597 тысячи га, займут зерновые и зернобобовые культуры, популярность которых объясняется высоким спросом на зерно как сырье для пищевой индустрии и как продукт питания.

Второе место по площади принадлежит кормовым культурам (примерно 319 тысячи га или 31%), используемым для поддержания полноценного рациона животных.

Третье место занимают масличные культуры (подсолнечник, рапс, лен, соя, горчица), занимающие около 7%, или 78 тысячи га.

Примерно 3% площади (около 28 тысячи га) будет отведено под овощи и картофель.

Под сахарную свеклу и лен-долгунец будет выделено около 2% площади, что составляет около 16 тысячи га.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области почти 95% озимых находятся в хорошем состоянии.