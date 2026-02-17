Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
17 февраля 2026 14:59
Эксклюзив
Переработка молока в Нижегородской области выросла на 26%
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
16 февраля 2026 19:38
Нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов
16 февраля 2026 19:08
Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей
16 февраля 2026 18:23
Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 2% за месяц
16 февраля 2026 15:12
Нижегородское предприятие увеличит выработку молочки благодаря "Производительности труда"
16 февраля 2026 14:48
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
16 февраля 2026 13:58
Порция блинов за год подешевела на 3% в Нижегородской области
16 февраля 2026 13:40
Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 09:02
Нижегородцы тратят в среднем 50 000 рублей каждый месяц
17 февраля 2026 14:59 Экономика
НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Переработка молока в Нижегородской области с 2021 по 2025 год выросла на 26%. Об этом сообщил руководитель Нижегородского молочного союза Николай Трофимов на заседании комитета Законодательного собрания региона по агропромышленному комплексу, передает НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в отрасли есть положительная динамика. В частности, девять крупнейших сельхозпроизводителей области с 2019 по 2025 год увеличили выпуск молока с 114,2 тыс. тонн до 155,4 тыс. тонн.

В то же время Трофимов заявил о формировании очередного кризиса в молочной отрасли России. В числе основных проблем он назвал сложности с экспортом продукции.

"Малый бизнес не получает должного развития, нужны новые технологии, оборудование и помещения. Молочное производство должно опираться на собственную кадровую базу, а мы до сих пор живем наследием прошлого. Есть дефицит рабочих рук в отрасли", – отметил он.

В качестве мер поддержки Трофимов предложил обеспечить социальное развитие села на основе экономического роста. Кроме того, по его мнению, главы МСУ должны получать оценку деятельности в сфере АПК. Среди других инициатив – дополнительное финансирование нижегородских сельхозпредприятий для сохранения маточного поголовья коров, а также предоставление фермерам льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Председатель комитета по АПК Игорь Тюрин не согласился с прозвучавшими тезисами. По его словам, сельские территории региона получают финансирование и продолжают развиваться.

"Вы прекрасно понимаете, что все упирается в деньги. Хватит ли бюджета на ваши предложения?" – отметил Тюрин.

Заместитель министра сельского хозяйства Нижегородской области Олег Григорьев также не поддержал позицию Трофимова. Он подчеркнул необходимость ориентироваться на развитие производства.

"Мы как регион способны конкурировать по производству продукции животноводства. Молочное животноводство однозначно будет поддерживаться", – заявил Григорьев.

По данным регионального минсельхоза, динамика поголовья коров остается положительной: в 2025 году более 110 сельхозорганизаций увеличили стадо на 3316 голов. Прогноз по росту производства молока также благоприятный – с 739 тыс. тонн в 2025 году до 828 тыс. тонн к 2030 году.

"Все основные меры поддержки молочной отрасли сохраняются", – добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на развитие сельских территорий. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на развитие сельских территорий.

