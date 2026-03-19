Нижегородские ЗАГСы не станут продлевать время работы в популярные даты Общество

Московские ЗАГСы открыли дополнительные часы для росписи в самые популярные даты года. А вот нижегородские ЗАГСы продлевать время работы в такие дни не планируют, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

При этом для регистрации брака в красивые даты в Нижегородской области открыты выходные воскресные дни. Например, подать заявление на Красную горку (19.04.26) можно в Нижегородском Доме бракосочетания, на 26.04.26 – в Заречном Доме бракосочетания, на 26.07.26 – в Нижегородском и Заречном Домах бракосочетания, а также Автозаводском Дворце бракосочетания.

