Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 09:58
Почти миллион нижегородцев старше 80 лет получают надбавку к пенсии
27 февраля 2026 09:43
Первую свадьбу на льду Дворца спорта "Нагорный" сыграли в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 08:58
50 конфискованных у нижегородцев транспортных средств отправили на СВО
27 февраля 2026 08:47
Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 15 рейсов до Москвы
27 февраля 2026 08:40
Карантин по бешенству на Автозаводе ввели из-за кота
27 февраля 2026 07:00
Две электрички до Балахны отменили на месяц
26 февраля 2026 20:11
Автомобилистов ждут нововведения в Щербинках-1 с 18 марта
26 февраля 2026 19:21
Почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона сожгли в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:12
Названы первые кандидаты на присвоение знака "Заслуженный донор Нижегородской области"
26 февраля 2026 17:07
Движение транспорта ограничат на Мызинском путепроводе в ночь на 27 февраля
Общество

Первую свадьбу на льду Дворца спорта "Нагорный" сыграли в Нижнем Новгороде

27 февраля 2026 09:43 Общество
Первую свадьбу на льду Дворца спорта Нагорный сыграли в Нижнем Новгороде

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сыграли первую свадьбу прямо на льду. Церемонию во Дворце спорта "Нагорный" специально назначили на последнюю красивую дату зимы — 26.02.26.

Сергей Борисов и Анастасия Кудрявцева решили, что их день должен пройти необычно, и как только узнали о новой площадке для выездных регистраций, сразу подали заявку. Вместо традиционной книги они расписались на хоккейной клюшке и шайбе — эти предметы пара собирается хранить как семейные талисманы. 

Обручальные кольца вынес талисман арены Нагорыч, а свидетельство о браке супругам вручила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

"Нагорный Дворец спорта, наряду со стадионом на Стрелке, теперь будет объединять не только спортсменов и болельщиков, но и влюбленные сердца. В 2026 году мы продолжим радовать нижегородцев новыми интересными пространствами для регистрации брака, и впереди еще много сюрпризов", – отметила Краснова.

Также она поздравила молодоженов, пожелав им крепкой и счастливой семейной жизни.

Сейчас в Нижнем Новгороде уже больше десяти площадок, где можно официально пожениться вне ЗАГСа. Среди них — усадьба Рукавишниковых, Кремлёвский фуникулёр, планетарий в парке "Швейцария", колесо обозрения "НиНо" на площади Сенной и стадион на Стрелке.

Напомним, 140 нижегородских пар заключили брак 26 февраля 2026 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС свадьба
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 16:38
257 двоен и две тройни родились в Нижегородской области в 2025 году
06 февраля 2026 09:55
112 нижегородских пар поженятся в День всех влюбленных
27 января 2026 11:43
Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных