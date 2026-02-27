Первую свадьбу на льду Дворца спорта "Нагорный" сыграли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сыграли первую свадьбу прямо на льду. Церемонию во Дворце спорта "Нагорный" специально назначили на последнюю красивую дату зимы — 26.02.26.

Сергей Борисов и Анастасия Кудрявцева решили, что их день должен пройти необычно, и как только узнали о новой площадке для выездных регистраций, сразу подали заявку. Вместо традиционной книги они расписались на хоккейной клюшке и шайбе — эти предметы пара собирается хранить как семейные талисманы.

Обручальные кольца вынес талисман арены Нагорыч, а свидетельство о браке супругам вручила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

"Нагорный Дворец спорта, наряду со стадионом на Стрелке, теперь будет объединять не только спортсменов и болельщиков, но и влюбленные сердца. В 2026 году мы продолжим радовать нижегородцев новыми интересными пространствами для регистрации брака, и впереди еще много сюрпризов", – отметила Краснова.

Также она поздравила молодоженов, пожелав им крепкой и счастливой семейной жизни.

Сейчас в Нижнем Новгороде уже больше десяти площадок, где можно официально пожениться вне ЗАГСа. Среди них — усадьба Рукавишниковых, Кремлёвский фуникулёр, планетарий в парке "Швейцария", колесо обозрения "НиНо" на площади Сенной и стадион на Стрелке.

Напомним, 140 нижегородских пар заключили брак 26 февраля 2026 года.