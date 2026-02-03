Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

В Нижегородской области 98% новорожденных зарегистрировали прямо в роддомах

03 февраля 2026 11:25 Общество
В Нижегородской области 98% новорожденных зарегистрировали прямо в роддомах

Фото: Александр Воложанин

Почти все новорожденные в Нижегородской области в 2025 году были зарегистрированы прямо в родильных домах благодаря услуге оформления свидетельств о рождении.

Как пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный ЗАГС, 98% свидетельств о рождении были оформлены без личного визита родителей. Только 2% семей предпочли пройти процедуру самостоятельно.

Больше всего свидетельств выдали в роддомах №4 и №7 Нижнего Новгорода, а также в Дзержинском перинатальном центре.

Напомним, новая услуга начала работать в феврале 2025 года. Согласие матери позволяет оформить электронный документ, который затем поступает в ее личный кабинет на портале "Госуслуги". Там можно выбрать имя ребенка, согласовать его с отцом и подать заявление на регистрацию рождения.

После завершения процедуры молодые мамы получают гербовое свидетельство о рождении, медицинскую справку и памятную медаль "Родившемуся в Нижегородской области" еще до выписки из стационара.

Сервис работает во всех роддомах региона. В 12 медицинских учреждениях сотрудники ЗАГСа постоянно находятся на оборудованных рабочих местах. Это роддома №1, №4 и №5 в Нижнем Новгороде, Областной перинатальный центр, Дзержинский и Арзамасский перинатальные центры, а также центральные районные больницы в Боре, Выксе, Городце, Кстове, Павлове и клиническая больница №50 ФМБА в Сарове.

В еще пяти районных больницах — в Лыскове, Починках, Семенове, Сергаче и Урень — сотрудники ЗАГСа приезжают по запросу пациенток. Услуга внедрена в рамках инициативы "Пятилетие семьи" и направлена на упрощение бюрократических процедур для молодых родителей.

Ранее сообщалось, что два нижегородских роддома временно закроются летом 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

