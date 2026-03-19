Андрей Травкин покинул пост прокурора Нижегородской области Общество

Андрей Травкин покинул пост прокурора Нижегородской области, сообщил источник НИА "Нижний Новгород".

На сайте надзорного ведомства в разделе "Руководство" стоит фото Михаила Должикова, первого зампрокурора региона.

По имеющейся информации, Андрей Травкин перешел на работу в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, что Травкин перешел на работу в Нижегородскую область весной 2021 года. Его назначили прокурором на пятилетний срок.