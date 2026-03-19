Фото:
Андрей Травкин покинул пост прокурора Нижегородской области, сообщил источник НИА "Нижний Новгород".
На сайте надзорного ведомства в разделе "Руководство" стоит фото Михаила Должикова, первого зампрокурора региона.
По имеющейся информации, Андрей Травкин перешел на работу в Генпрокуратуру РФ.
Напомним, что Травкин перешел на работу в Нижегородскую область весной 2021 года. Его назначили прокурором на пятилетний срок.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+