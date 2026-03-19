Карантин по пастереллезу у крупного рогатого скота ввели в Пильнинском округе

В селе Калиновка Пильнинского муниципального округа установлен карантин по пастереллезу разных видов. Соответствующий приказ принят в связи с выявлением возбудителя заболевания у крупного рогатого скота.

По данным экспертизы от 18 февраля, у животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве Каширина А.Б., выделена культура Pasteurella multocida. В связи с этим с 18 февраля 2026 года на территории села введены ограничительные мероприятия, которые будут действовать до особого распоряжения.

Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства, где было зафиксировано заболевание.

На период карантина в очаге запрещено посещение территории посторонними лицами, за исключением работников, задействованных в обслуживании животных, специалистов госветслужбы, привлеченных к ликвидации очага, а также граждан, проживающих или временно находящихся на этой территории.

Кроме того, введен запрет на ввоз и вывоз животных. Исключение составляет вывоз на убой животных без клинических признаков пастереллеза на специализированные предприятия или оборудованные убойные пункты. Также запрещены перемещение и перегруппировка животных внутри хозяйства, проведение хирургических операций и мечение, связанное с повреждением кожи.

В период действия ограничений нельзя вакцинировать животных против других заболеваний, вывозить молоко и молочную продукцию без термической обработки, а также кожевенно-меховое сырье и шерсть без дезинфекции.

Под запрет попали заготовка и вывоз кормов, с которыми могли контактировать больные животные, вывоз инвентаря и оборудования, выпас скота, а также вывоз необеззараженного навоза и навозной жижи.

