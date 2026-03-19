Мобильный интернет разогнали в Большом Болдине

Фото: Кира Мишина

В селе Большое Болдино Нижегородской области ускорили мобильный интернет. Как сообщили в МТС, в районе улицы Смолиной установлено дополнительное оборудование стандарта LTE, а также расширена емкость сети. Это позволило увеличить скорость передачи данных примерно на треть.

По данным компании, улучшения затронули более 5 тысяч жителей села, а также туристов. Пользователям стали доступнее цифровые сервисы — видеосвязь, социальные сети, онлайн-чтение и портал госуслуг.

Село Большое Болдино — место мирового литературного значения и объект культурного наследия федерального значения, тесно связанное с именем А.С. Пушкина. В 1830 году здесь прошла "Болдинская осень" — один из самых плодотворных периодов творчества поэта. В это время были созданы "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", "Маленькие трагедии", ряд стихотворений и завершены главы "Евгения Онегина".

Сегодня в селе расположен Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Пушкина, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Они приезжают, чтобы увидеть усадебный дом, вотчинную контору, церковь Успения Божией Матери и исторический парк.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, благодаря обновлению сети гости музея‑заповедника смогут оставаться на связи, а местные жители получат больше возможностей от современных технологий.