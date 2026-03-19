Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода

Председатель Следкома России поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий нижегородца, рассказали в информационном центре силового ведомства.
Поводом стал сюжет, вышедший в эфире одной из правовых программ на федеральном ТВ. В нем сообщалось, что житель приволжской столицы систематически избивает свою сожительницу и нарушает общественный порядок. По данным программы, такие ситуации происходят практически ежедневно.
Также отмечалось, что соседи обращались в полицию, однако мужчину задерживали лишь на несколько часов, после чего отпускали.
Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь.
