Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода Происшествия

Председатель Следкома России поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий нижегородца, рассказали в информационном центре силового ведомства.

Поводом стал сюжет, вышедший в эфире одной из правовых программ на федеральном ТВ. В нем сообщалось, что житель приволжской столицы систематически избивает свою сожительницу и нарушает общественный порядок. По данным программы, такие ситуации происходят практически ежедневно.

Также отмечалось, что соседи обращались в полицию, однако мужчину задерживали лишь на несколько часов, после чего отпускали.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь.