Происшествия

Пенсионерка умерла после жестоких издевательств подростков в Городце

16 февраля 2026 17:10 Происшествия
Пенсионерка умерла после жестоких издевательств подростков в Городце

Фото: Анастасия Назарова

Пожилая женщина, над которой три дня издевались подростки в поселке имени Тимирязева Городецкого района, скончалась в больнице. Об этом пишет "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

По информации СК, причиной смерти стало хроническое заболевание — атеросклероз сердца.

Напомним, жуткая история произошла в конце августа 2025 года. Толпа подростков несколько дней мучила беззащитную пенсионерку. Они избивали ее битой, обрили налысо, вываляли в перьях. В результате у женщины оказались сломаны ребра, руки и ноги, были повреждены внутренние органы. 

Все происходящее школьники снимали на видео, а затем выложили записи в интернет. После случившегося их задержали. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Позже появилась информация о возможной причастности к произошедшему взрослой женщины. По версии следствия, она могла подстрекать детей к избиению пенсионерки. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления". Подозреваемую задержали и заключили под стражу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Врачи долго боролись за ее жизнь, и поначалу казалось, что состояние стабилизировалось. Однако спустя пять месяцев женщина умерла в отделении сестринского ухода.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде внук избил 72-летнего дедушку грибом чага.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

