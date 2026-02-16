Пенсионерка умерла после жестоких издевательств подростков в Городце

Фото:
Пожилая женщина, над которой три дня издевались подростки в поселке имени Тимирязева Городецкого района, скончалась в больнице. Об этом пишет "Комсомольская правда - Нижний Новгород".
По информации СК, причиной смерти стало хроническое заболевание — атеросклероз сердца.
Напомним, жуткая история произошла в конце августа 2025 года. Толпа подростков несколько дней мучила беззащитную пенсионерку. Они избивали ее битой, обрили налысо, вываляли в перьях. В результате у женщины оказались сломаны ребра, руки и ноги, были повреждены внутренние органы.
Все происходящее школьники снимали на видео, а затем выложили записи в интернет. После случившегося их задержали. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Позже появилась информация о возможной причастности к произошедшему взрослой женщины. По версии следствия, она могла подстрекать детей к избиению пенсионерки. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления". Подозреваемую задержали и заключили под стражу.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Врачи долго боролись за ее жизнь, и поначалу казалось, что состояние стабилизировалось. Однако спустя пять месяцев женщина умерла в отделении сестринского ухода.
