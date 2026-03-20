Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Общество

Разрешения на весеннюю охоту на птиц начали выдавать в Нижегородской области

20 марта 2026 19:02 Общество
Фото: Александр Воложанин

С 20 марта в Нижегородской области стартовала выдача разрешений на добычу пернатой дичи в рамках весеннего охотничьего сезона. Получить документ можно в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, а также в его территориальных подразделениях.

Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв, ежегодно перед началом весеннего сезона за разрешениями обращаются более 6000 охотников.

Он отметил, что получение разрешения накладывает на охотников обязательство по окончании сезона предоставить сведения о добыче, включая случаи, когда охота оказалась безрезультатной. В случае непредставления отчётности в установленные сроки заявителю могут отказать в выдаче нового разрешения на срок до одного года.

В ведомстве также напомнили о сроках весеннего сезона в регионе.

Охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток разрешена с 1 апреля по 10 мая на всей территории охотничьих угодий области.

Боровая дичь (глухарь и тетерев), а также вальдшнеп в южной зоне можно добывать с 11 по 20 апреля. В северной зоне эти виды доступны с 18 по 27 апреля.

Охота на водоплавающую дичь (гусей, казарок и селезней уток, за исключением добычи селезней с использованием живых подсадных уток) в южной зоне пройдет с 18 по 27 апреля В северной зоне этот период установлен с 25 апреля по 4 мая.

Ранее сообщалось, что в Дальнеконстантиновском округе разрешили отстрел лисиц из-за бешенства.

Новости по теме
26 февраля 2026 09:00
Около 30 случаев браконьерства выявили в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:31
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии планируют открыть в Нижегородской области
11 февраля 2026 17:11
60 волков и 215 лисиц добыли в Нижегородской области в 2025 году
