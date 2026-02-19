На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Центр соколиной дипломатии планируют открыть в Нижегородской области

19 февраля 2026 13:31 Общество
Центр соколиной дипломатии планируют открыть в Нижегородской области

Фото: freepik.com

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Правительство Нижегородской области планирует открыть международный центр соколиной дипломатии, ориентированный на страны Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин на заседании комитета Законодательного собрания по экономике 18 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Старостина, проект важен для укрепления межкультурных связей и развития бизнеса с арабскими странами Персидского залива.

Предполагается, что центр будет специализироваться на разведении соколов для сохранения их популяции, реализации международных проектов, включая легальную торговлю птицами, обучении сокольников с ранних лет, проведении охоты и экологических фестивалей. Центр также должен сыграть важную роль в увеличении туристического потока из стран Персидского залива в Нижегородскую область.

Ожидаемая производительность центра — до тысячи птиц в год. Для реализации проекта потребуется территория около 300 гектар и инвестиции в размере примерно 5 млрд рублей.

Старостин отметил, что потенциальные партнеры из ОАЭ и Саудовской Аравии уже выразили интерес к проекту. Подробности будущего центра для соколов обсудят с инвесторами на форумах ЦИПР-2026 (12+) и ПМЭФ-2026 (18+).

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 9,3 млрд долларов. Кроме того, власти Нижегородской области планируют открыть представительства региона в Китае, Индии и Казахстане.

Международное сотрудничество Охота Птицы
