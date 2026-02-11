60 волков и 215 лисиц добыли в Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области в рамках регулирования численности хищников охотники добыли 60 волков и 215 лисиц. Эти меры направлены на снижение рисков для жителей, сельского хозяйства и дикой природы региона, сообщили в областном минлесхозе.

В ведомстве пояснили, что в регионе на постоянной основе ведется учет численности диких животных. На основе этих данных устанавливаются квоты на добычу. Такой подход помогает поддерживать баланс популяций, снижать угрозы для людей и предотвращать ущерб аграриям. Особое внимание уделяется именно волкам и лисицам, поскольку их численность напрямую влияет как на экосистему, так и на безопасность населения.

В министерстве подчеркнули, что добыча волка требует высокой квалификации и строгого соблюдения законодательства. Используются как традиционные способы охоты — на вабу, с флажками и у привады, так и современные технологии, включая тепловизоры и фотоловушки.

Наибольший вклад в регулирование численности волка в 2025 году внесли охотники Ветлужского и Лысковского округов, где было добыто по семь особей. В Тонкинском округе добыли трёх волков.

Власти также напомнили, что ранее в регионе фиксировалось снижение темпов добычи волков и лисиц. В связи с этим с 2022 года было увеличено вознаграждение охотникам: до 35 тысяч рублей за волка и до 1500 рублей за лисицу. В 2025 году на выплаты направили более 2,4 млн рублей, из которых 2,1 млн рублей выплачено за добытых волков и свыше 300 тысяч рублей — за лисиц.

Охота разрешена только в пределах охотничьих угодий. В населённых пунктах добыча животных запрещена. Тем не менее хищники иногда заходят в поселения или приспосабливаются к жизни рядом с людьми, чаще всего из-за доступной пищи.

При обращениях жителей инспекторы оценивают ситуацию и при необходимости выдворяют хищников, а в исключительных случаях изымают их. При выявлении бешенства вводится карантин и проводится дополнительное регулирование численности.

Ранее сообщалось, что отстрел лис из-за угрозы бешенства разрешили в Арзамасском округе.